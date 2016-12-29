Asgari ücret açıklandı!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti bugün yapılan toplantıda belirlendi. Yeni asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklanıyor
Yyy isimli arkadaş bana bi soru sormuş cevap vereyim...zengin hayatı sürmüyorum ama ayağımı yorganıma göre uzatmasını biliyorum çok şükür...Ayşe arkadaşa da katılıyorum ..hem para az diye şikayet ederler hemde herşeyin en iyisini en lüksünü isterler...herseyleri marka olsun isterler...günde iki üç paket sigaraya banamisin demezler...kusura bakmayın ama böylelerine çuvalla para versen gene yetmez...Cevapla