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Asgari ücret açıklandı!

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2017 yılında asgari ücretin brüt 1.777,50 Net 1.404 TL olduğunu açıkladı.

Eklenme: 29 Aralık 2016, 11:35
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti bugün yapılan toplantıda belirlendi. Yeni asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklanıyor

 
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Xxx

Yyy isimli arkadaş bana bi soru sormuş cevap vereyim...zengin hayatı sürmüyorum ama ayağımı yorganıma göre uzatmasını biliyorum çok şükür...Ayşe arkadaşa da katılıyorum ..hem para az diye şikayet ederler hemde herşeyin en iyisini en lüksünü isterler...herseyleri marka olsun isterler...günde iki üç paket sigaraya banamisin demezler...kusura bakmayın ama böylelerine çuvalla para versen gene yetmez...

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sultan murat

2016 haziran secimlerinde anlamadiniz galiba cevabi 2017 referandumda yine hatirlatiriz 100 tl zam gunde 3 lira yapar ustelik bu maas bir yillik 15 temmuzda meydanda biz vardik isveren degil millet atmde kuyrukken bizler koprudeydik.

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Sami tülücü

Görüşecegiz refarandum gelsinde asgari ücreti ögrenecekler ama kıripto zengin ve siyasetcilerin oyunu bu oyunda olsa referandumu kaybettirecek çünku bir asgari ücretin yaptıgını darbeyle yaptıklarından daha etkili olacagını anladılar referandumu kaybedince hükumette anlayacak.

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ayse

Asgari ücretle çalışanlar isyanda ama ceplerinde Iphone dan aşağı telefon yok bende bunu anlamiş değilimarkadaş senin maaşindan daha fazla cebindekitelefonun fiyati.Lükse özenmezsen sosyal medyalarda gittigin mekanlarin fotolarini paylaşma çabasına girmezsen asgari ücrette yeter ama bu zihniyetteysen ayda gelirin 10bin tl olsun yinede devlet adamlarinin gelirlerine göz diker durursun.Karnımız doyuyorda gözümüzü bir doyuramadik şu memlekette...........

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Yyy

Xxx isimli arkadaşa şu soruyu soruyorum sen asgari ücretli mı çalışıyorsun zengin hayatı yaşayıp şükür edin demek kolay !!!!!!!!!!!!

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Sezer

Milletin vekkileri kendilerine gelince ayrica exra zam yaparlar garibana gelince kirki kirk yararlar ne diylimCennet bize yeter ne yapaiyim dunya malini yeyin icin ama israf etmeyiniz hesabini veremezsiniz

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Ömer

1404 TL mi ?Bu maaşı lütfen bir vekile bir aylık verin bakalım ne yapacak ?

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Ümit baba yaşar

HERŞEYE Yüzde yüz zam oluyor da bi tek asgarı ücrette böyle sıkıntı oluyor temel ihtiyaç larda zam olunca çok rahat oluyor.tabi kendileri rahat ALLAH kabul etmesin Haklarında ALLAH çıksın. Bi çıkın milletin haline bakın kimin halde olduğunu bilmiyorsunuz sonra vay adam hırsızlık yaptı vay adam borç yüzünde intihar etti ailelerde huzursuzluk oluyor yok piyango oynuyor v.b gibi binlerce şey maddi sıkıntıda oluyor.üç kuruş veriyorlar onuda manşet yapıyorlar öyle ise asgari ücret teki vergileri kaldırsınlar temel ihtiyaçlardaki vergileri kaldırsınlar.

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Yunus ATALAN

Bizim bir rahmetli vardı hep şunu söylerdi :Bu dünya güçlülerin ve zenginlerin dünyası, fakir ve güçsüzler bu dünyada yeri yok. Varsın öyle olsun bizimde RABBİMİZ var bize bu yeter....

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Mahir altay

15 temmuzda zenginler banka atm lerinde biz asgari ucretlilerde sokaklarda vatan derdinde verdikleri zamma bak dalga geciyo adamlar resmen yaziklar olsun

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Xxx

Yorumları okuyunca ülkemde ne kadar çok nankör olduğunu birkez daha gördüm ... insanoğlu şükretmesini bilmezse önüne bütün dünyayı da sersen tatmin olmaz...eski zamanları düşünüp kıyaslamayı öyle yapın bence...iki lafınızdan biri" siyasiler kaç para alıyor acaba" oluyor...bundan 30-40 sene önce herşeyin karaborsa olduğu ekmek yağ un bulunmadığı zamanlardaki siyasiler millet açken kaç para alıyordu bi de onu sorun bakalım...kendi keyifleri için ülkeyi soyup soğana çevirmişlerdi...şimdi çok şükür ki vatan millet sevdalısı RTE ve onun yol arkadaşları var...Allah ömürlerini uzun yollarını açık eylesin...Arkandayız REİS...

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timur cakir

Bilader asgarı ücret arttı gevrege zam yapalım ,Ona buna zam yapalım ,para bıze dönsün gelsin diyen zihnıyet oldugu sürece ,Hükumetin basina Kennedy gibı ekonomist adam da getirsen bu iş boka sarar ,Cünkü foseptık cukurunda bulunan bok tabakası gibi insanlar ve isadamları bulundugu sürece bu ülkenin ,Sadece Allaha emanet gittigi görülmüstür ,Allahtan yine basımızda aklı basında birı varda ,Zor kurtardık olayı.Olsun 1400,Bunada Allaha şükür dıyorum

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mustafa dag

Allah işçiye verdiğiniz geçim sıkıntısını aynen size de versin inşallah ama onlar ne bilir geçim sıkıntısını tok açın halinden anlamaaaaaaaaaaaaaaz anlamaz sizleri allaha havale ediyorum

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Sami

Yasasin zengin olduk

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necmettin

Insanoglu ac gozludur ne kadar versen o kadar daha fazla ister bu kuran ve hadisle sabittir.Ademoglunun iki dag kadar altini olsa bir ucuncusunu ister.Yaniyaorumlara bakiyormda hep bi siyan arkadas RTE once birak maasi tup ekmek un bulamiyorduk Allah tan korkmazlar karaborsa yapiyordu. hasteneler virus yuvasi idi ilac zaten yoktu Yani Allah rizasi icin bi gecmise bakin yahu yapmayin boyle bugun avrupadada normal maas 1300 ile 1800 euro arasinda degisio genel maas 1440 civarinda

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Mesut bozkurt

Buda adaletli mi onların kadınlarının aldığı bir çanta fiyatı alsınlar bu parayı gözüne soksunlarben hakimi helal etmiyorum buna sebep olanlara

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hasan

Askeri ücret 1400 dir acabaSiyasilerin maaşı ne kadardır siyasiler insandır asker ücretle çalışan koledir yaşasın hukuk yaşasın adalet yasasin mazlumların yanındayız diyenlerin sözlere.

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cemaleddin

Bu tutarkur bazinda bir yil öncesine göre yaklasik 900 TL degerinde. Yani Insanlari isyana davet ücretidir. Isverene isyan ettirme komusyonu olsa bu komusyonun adi daga iyi olurdu.

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emekçi

Aman allahım şaşırdım gözlerim doldu çok duygulandim ulan dalga mı geciyorsunuz asgari ucrete 100 lira zaam yapmışlar siz kac para zam yaptiniz elektrik su dogalgazaen kötü kira 700 800 ac mı kalalim hirsizlik mı yapalım birde 3 çocuk diyosunuz hangi para ile bakacaz MILLET AÇ Aç zehir zikkim olsun vekiller ve is verenler

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Bugra

Ülkede fakir kalmadı o halde..

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Ahmet çakal

Bu para çalışana yetmez sekiz tl lik çay onüç lira ,zamlanan kira,belediye zamı elk.su da soygun buda hükümet darbesi millet buna doygun , bu emeğe yapılan soygun!

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no name

...  dogrusu bekar calisan icin asgari ucret +asgari gecim indirimi =1404 tl..dogrusu boyle .. maalesef bu tip haberler iktidar icin kasitli yapilmakta sonra maas odesemisi yapilincaagi yi soruyorlar hepsi icinde cevabınıalan calisan buyuk bir hayal kirikligi yaşıyor..hani tamda gecen sene herkes hukumetin asgari ucreti 1300 tl yapacam yaptik sozune inanip agi ile beraber 1400 kusurleri hayel ederken hayal kırıklığınauğraması..neyse biz yine kardeslerimizin uzulmemesi icin dogrusunu yazalim yorum olarak kalsın bu

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