Asgari ücret 29 Aralık'ta tamam

Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti 'ağır' işlerde bin 668 lira 90 kuruş, 'orta ağır' işlerde bin 485 lira 30 kuruş, 'hafif işlerde' ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı. Komisyonun dördüncü ve son olması beklenen toplantısının, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılması kararlaştırıldı. Türk-İş heyeti asgari ücretin bin 600 lira olmasını talep ediyor..