Cloudflare

'Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek'

Başbakan Yıldırım, bin 404 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin 2017 yılında vergi dilimine dahil olmayacağını söyledi. Yıldırım, "Asgari ücret Ocak'ta da Aralık'ta da bin 404 lira olacak, vergiden bir kayıp olmayacak" diye konuştu.

'Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek'
Eklenme: 29 Aralık 2016, 19:10
Bu haber 4.512 kez okundu

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabul programında konuşuyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün, yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bu, Suriye'de yaşanan acıların son bulması için başlangıç olur.

Kriz algısı oluşturmaya yönelik faaliyetler var

Küresel bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye dimdik duruyor. Bu yıl dünya ekonomisinde daralma var. ABD seçimleriyle birlikte kurlarda oynama var. Tüm olumsuzluklara rağmen bu yıl 410 bin vatandaşımıza iş sağladık. Kriz algısı oluşturmaya yönelik faaliyetler var.

2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak. 2017'de Türkiye hem yatırım hem üretim hem istihdam hem de ihracat konularında bütün gayretini, bütün imkanlarını ortaya koyacak.

Asgari ücret bin 404 liranın altına düşmeyecek

Asgari ücret bin 404 lira olarak belirlendi. Geçen yıl olduğu gibi işverenin pirim yüküne katkı sağlamaya devam edilecek. Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek. Vergi diliminden dolayı asgari ücret bu rakamın altına düşmeyecek. Asgari ücret Ocak'ta da Aralık'ta da bin 404 lira olacak, vergiden bir kayıp olmayacak.

Kürt ile Türk'ü birbirine düşürmek isteyen kalleş PKK'dır

Bazen diyorlar ki 'Siz Kürtler'e karşı mısınız?' Kardeşim, aklınızı başınıza alın, Kürt-Türk kardeş, bunları birbirine düşürmek isteyen de kalleştir, bu kalleş de PKK'dır. Bunların, bu alçakların, Kürt-Türk diye bir derdi, sorunu yok. Sorun, Kürtler'in de Türkler'in de hayatını karartan, geleceğine ipotek koyan bu alçak terör örgütüdür, sorun budur. Bu sorunu da memleketin gündeminden çıkartacağız, buna ahdettik.

Ümit ederiz ki ABD çapulcularla iş tutmaktan vazgeçer

Ümit ederiz ki yeni Amerikan yönetimi burada, Türkiye'nin müttefikliğinin değerini daha iyi anlar, burada çapulcularla iş tutmaktan vazgeçer. Amerika'ya yakışmıyor. Amerika'ya yakışan, yıllardan beri stratejik ortağı olan, NATO'da, bölgede her zaman birlikte hareket eden Türkiye ile terör konusunda da başka konularda da uyumlu bir çalışma ortaya koymaktır. Yeni yönetimin bu konuda daha müspet adımlar atacağına inanıyoruz, bunu bekliyoruz.

 
EtiketlerTürkiyeABDSuriyeAmerikaPKKRusyaBinali YıldırımNATO
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
AK Partili isim konuştu: Kazanamazsak istifa ederimAK Partili isim konuştu: Kazanamazsak istifa ederim

AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan’ın yerine genel merkez…

İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldıİsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı

Son dakika! TBMM Başkanı İsmail Kahraman rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Anayasa teklifini geri çeksinlerCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Anayasa teklifini geri çeksinler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sayın Yıldırım ve TBMM Başkanı'na bir…

Başbakan Yardımcısı Canikli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBaşbakan Yardımcısı Canikli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Başbakan Yardımcısı Canikli, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak haber,…

Meclisin yeni yılda ilk mesaisi anayasa değişiklik teklifi olacakMeclisin yeni yılda ilk mesaisi anayasa değişiklik teklifi olacak

AK Parti Grup Başkanlığı, milletvekillerine gönderdiği yazıda, anayasa değişiklik teklifinin…

Bakan Çelik AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldıBakan Çelik AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Avrupa Birliği Bakanı Çelik, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar…

'Üniversiteler terör sevicilerden temizlenecek''Üniversiteler terör sevicilerden temizlenecek'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ''YÖK gerekli adımları atıp üniversiteleri PKK…

'Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi' komisyondan geçti'Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi' komisyondan geçti

Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde TBMM Anayasa Komisyonunda kabul…

'Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek''Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek'

Başbakan Yıldırım, bin 404 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin…