Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabul programında konuşuyor.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Bugün, yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bu, Suriye'de yaşanan acıların son bulması için başlangıç olur.



Kriz algısı oluşturmaya yönelik faaliyetler var



Küresel bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye dimdik duruyor. Bu yıl dünya ekonomisinde daralma var. ABD seçimleriyle birlikte kurlarda oynama var. Tüm olumsuzluklara rağmen bu yıl 410 bin vatandaşımıza iş sağladık. Kriz algısı oluşturmaya yönelik faaliyetler var.



2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak. 2017'de Türkiye hem yatırım hem üretim hem istihdam hem de ihracat konularında bütün gayretini, bütün imkanlarını ortaya koyacak.



Asgari ücret bin 404 liranın altına düşmeyecek



Asgari ücret bin 404 lira olarak belirlendi. Geçen yıl olduğu gibi işverenin pirim yüküne katkı sağlamaya devam edilecek. Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek. Vergi diliminden dolayı asgari ücret bu rakamın altına düşmeyecek. Asgari ücret Ocak'ta da Aralık'ta da bin 404 lira olacak, vergiden bir kayıp olmayacak.



Kürt ile Türk'ü birbirine düşürmek isteyen kalleş PKK'dır



Bazen diyorlar ki 'Siz Kürtler'e karşı mısınız?' Kardeşim, aklınızı başınıza alın, Kürt-Türk kardeş, bunları birbirine düşürmek isteyen de kalleştir, bu kalleş de PKK'dır. Bunların, bu alçakların, Kürt-Türk diye bir derdi, sorunu yok. Sorun, Kürtler'in de Türkler'in de hayatını karartan, geleceğine ipotek koyan bu alçak terör örgütüdür, sorun budur. Bu sorunu da memleketin gündeminden çıkartacağız, buna ahdettik.



Ümit ederiz ki ABD çapulcularla iş tutmaktan vazgeçer



Ümit ederiz ki yeni Amerikan yönetimi burada, Türkiye'nin müttefikliğinin değerini daha iyi anlar, burada çapulcularla iş tutmaktan vazgeçer. Amerika'ya yakışmıyor. Amerika'ya yakışan, yıllardan beri stratejik ortağı olan, NATO'da, bölgede her zaman birlikte hareket eden Türkiye ile terör konusunda da başka konularda da uyumlu bir çalışma ortaya koymaktır. Yeni yönetimin bu konuda daha müspet adımlar atacağına inanıyoruz, bunu bekliyoruz.