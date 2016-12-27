Asgari Ücret 2017'de ne kadar olacak? Hükümetten Asgari Ücret açıklaması

2017 yılında Asgari Ücret ne kadar artacak? sorusu son haftalara damga vurdu. Özellikle sendikaların Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına 1.600 TL ücret ile gideceğini söylemesi asgari ücret için heyecanı arttırmıştı.

Şu ana kadar 3 kez toplanan komisyondan Asgari Ücret 2017 için bir karar çıkmış değil. Geride kalan toplantılarda önce sendikalar teklif sundu, ardından İşverenler. Ayrıca bu toplantılarda yaşam standartı endeksi de çıkarıldı. 2017 Asgari Ücret için 4. toplantı ise 29 Aralık 2016 Perşembe günü olacak ve net bir karar artık verilecek.

Asgari Ücret zammı 2017 için ortada pek çok teori dolaşırken, Milyonlarca Asgari Ücretli de;" 2017'de Asgari Ücret ne kadar olacak? 2017'de Asgari Ücret ne kadar artacak? Asgari Ücret zammı 2017 ne kadar olacak? Asgari ücret son dakika zam haberleri" gibi aramaları internetten sıkça yapıyor.

Asgari Ücret 2017'de ne kadar olacak?

Asgari Ücret zammı 2017'de ne kadar olacak sorusu için her ne kadar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. Toplantısı beklense de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan konu ile bir açıklama geldi. Müezzinoğlu konuşmasında Asgari Ücret'in 2017'de ne kadar olacağı sorularına da açıklık getirdi. Müezzinoğlu yaptığı açıklamada;

"Bugün için asgari ücret bin 300 lira. Önümüzdeki üç gün sonra ne olacak onu ben de henüz bilmiyorum. İşverenle ve işçi temsilcilerimizle konuşuyoruz. Burada bir tarafın kısa süreli mutlu olması ve geçici mutluluklar yerine iki tarafın da birlikte az da olsa mutlu olduğu ama kalıcı ve sürdürülebilir yarınları planlamak istiyoruz. İstiyoruz ki işçimizin standardı yükselsin, istiyoruz ki işverenimizin de dünyayla rekabeti kaybolmasın. İşveren rekabeti kaybettiği an bırakın bin 300’ü, kapanan iş yerleri, işsiz kalan çalışanlarımızla karşı karşıya kalırız. Bin 300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız." ifadeleri ile Asgari Ücret'in 2017'de kesinlikle artacağının işaretini vermiş oldu.