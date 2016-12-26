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Asgari ücret 2017 yılında ne kadar olacak

2017 asgari ücret rakamı henüz netleşmedi. Üç kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Aralık'ta bir araya gelecek. Bu toplantıda rakamın netleşmesi bekleniyor. İşçi, işveren, hükümet yeni ücret için ne talep ediyor? TÜİK rakamları ne diyor? Asgari ücret maratonunda son durum

Asgari ücret 2017 yılında ne kadar olacak
Eklenme: 26 Aralık 2016, 22:43
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Yeni yıl yaklaşırken, milyonlarca çalışan 2017 asgari ücret rakamını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücret için üç kez toplandı.

İŞÇİLER 1600 TL İSTİYOR
Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda bin 600 TL olmasını talep etti.



DİSK: 2 BİN TL OLSUN
DİSK, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor.


İŞVEREN ZAM İSTEMİYOR
İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

BAKAN NE DEMİŞTİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İstikrarlı bir hedefe yönelmekte geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir" ifadelerini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti. 

TÜİK RAKAMLARI NE DİYOR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri yapılan son toplantıda "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı.

Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

YENİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Bu toplantıda yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 1350 TL OLURSA
Brüt Asgari ücret: 1710 TL
SGK Primi: 239.40 TL
İşsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL
Gelir Vergisi: 87.80 TL
Damga Vergisi: 12.97 TL
AGİ: 128.25 TL
Net Asgari ücret: 1352.73 TL

ASGARİ ÜCRET 1400 TL OLURSA
Brüt Asgari ücret: 1773 TL
SGK Primi: 248,22 TL
İşsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL
Gelir Vergisi: 91,07 TL
AGİ: 132,97 TL
Net Asgari Ücret: 1402,53 TL

ASGARİ ÜCRET 1600 TL OLURSA
Brüt Asgari ücret: 2027 TL
SGK primi: 238,73 TL
İşsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL
Gelir Vergisi: 104,13 TL
Damga Vergisi: 15,38
AGİ: 152 TL
Net Asgari ücret: 1603,60 TL

 
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