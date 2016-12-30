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Asgari ücret 10 yılda 3 kat arttı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret netleşti. 2017 yılı için brüt bin 777 olarak kararlaştırılan asgari ücret 10 yılda 3 kat arttı.

Asgari ücret 10 yılda 3 kat arttı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:41
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Asgari ücret kararı netleştikten sonra 10 yılda yaşanan gelişmeler bir kez daha gözler önüne serildi. Hesaplamalara göre asgari ücret 10 yılda 3 kat arttı. 2006 senesinde yüzde 8.6 oranında artırılan brüt asgari ücretin fiyatı 531 liraydı. Yani bu dönemde toplamda bin 250 lira civarında artış kaydedildi.

200 lira AGİ
Asgari ücrete göre bekarlara 133,31 lira AGİ ödemesi yapılacak. Evli ve eşi çalışanlara 133 lira, evli ve eşi çalışan bir çocuklulara 153 lira, evli ve eşi çalışan 2 çocukluya 173 lira, evli ve eşi çalışan 3 çocukluya 187 lira AGİ ödenecek.
Ayrıca Yeni asgari ücrete göre evli ve eşi çalışmayana 159,98 lira, evli eşi çalışmayan ve 2 çocukluya 199,97 lira, evli eşi çalışmayan ve 4 çocukluya 226,63 lira AGİ ödemesi yapılacak.

Yıllara göre asgari ücret
Asgari ücret brüt olarak 2006 yılında 531 lira, 2007'de 585 lira, 2008'de 638 lira, 2009'da 693 lira, 2010'da 760 lira, 2011'de 837 lira, 2012'de 940 lira, 2013'te bin 21 lira, 2014'te bin 134 lira, 2015'te bin 201 lira, 2016'da bin 647 liraydı.

İşverene 10 milyar lira
İşverenin asgari ücretten kaynaklanan maliyetinin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Gelecek sene bu destek 10 milyar lira civarında olacak ve asgari ücret yeni yılda vergi dilimine girmeyecek.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, “Hatırlanacağı gibi 2016 yılında asgari ücrette ciddi bir iyileştirilme yapılmış ve yüzde 30 oranında ciddi bir iyileştirme yapılmış ve net 1300 TL olarak belirlenmişti. Sadece 1.000-TL Asgari Ücreti etkiliyor gibi görünse de, o tarihe kadar hem 1.000-1.300 TL arasında ücret alanları, hem de 1.300-TL'nin üzerinde ücret alanları da kademeli olarak etkileyen bu artış, işverenlere beklenmedik bir maliyet getirmişti. Ancak hükümetimizin ek destekleri ile işverenin yükü nispeten hafifletilmişti. Bugün, asgari ücretin 2017 yılında yüzde 8'lik artışla net olarak 1.404 TL olacağı açıklandı. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, işverene 2016 yılında uygulanan 100 TL tutarındaki desteğin 2017 yılı boyunca da devam edeceğinin müjdesini vermişti. İş alemi olarak, bu desteğin devam edeceğine yönelik Bakanlar Kurulu kararını bekliyoruz” yorumunu yaptı.

10 ayda 8.5 milyar destek
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, işverene sağlanan ücret desteğinin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Asgari ücrete geçen yıl yapılan artışın ardından hükümet taşın altına elini koydu. Bu destek reel kesime 10 ayda 8.5 milyar lira katkı getirdi. Bu tutar da yatırım ve istihdam olarak ülkemizin ekonomisine geri dönüyor" diye konuştu.

 
EtiketlerİstanbulBinali YıldırımHesBakanlar KuruluNail Olpak
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Hasan

Birazdan buraya CHPliler dolusacak yok enflasyondu yok zamdi hukumeti ve devleti elestirecek beyenmesseniz gidin avrupaya amerikaya sanki oralar daha iyi rakamlar ortada 3 kat artmis asgari ucret diger maaslari siz dusunun artik ne kadar arttigini yollar kopruler yapilmakta canim ulkemde bu kadar sikintida olsun ne yapalim bazilarida utanmadan referandumdasecimlerde goresecegiz diyecek gidip chpye mhpye oy verip kuyruklar donemine geri mi donelim.

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