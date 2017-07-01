Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Asfaltta yumurta pişirip yedi

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava, Manisa’da da etkisini giderek artırırken şoför esnafı asfaltta ve otomobil kaportası üzerinde yumurta pişirip ekmek banarak yedi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:57
Asfaltta yumurta pişirip yedi

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurdu olduğu gibi Manisa’yı da etkisi altına aldı. Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği Manisa’da sıcak havanın pazar günü de etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının nemle beraber 44 dereceyi bulduğu Manisa’da, bir taksi durağındaki taksici esnafı, asfaltta ve otomobil kaportası üzerinde yumurta pişirdi. Eski otogar içerisinde bulunan bir taksi durağında asfalt zemine ve kendisine ait taksisinin kaportasında yumurta pişiren 57 yaşındaki taksi şoförü Mehmet Erdoğan, pişirdiği yumurtayı diğer taksi şoförü arkadaşlarıyla beraber afiyetle yedi.

Kırdığı yumurtalar güneşin etkisiyle 5 dakika içerisinde pişiren Erdoğan, Manisa’da son yıllarda görülmemiş bir sıcaklık yaşadığını belirterek, "Gördüğünüz gibi eve gidip yemek yemektense burada güneş yardımıyla doğal olarak pişirdiğimiz yumurtaları yiyoruz. Hava bugünlerde Manisa’da aşırı sıcak şekilde seyrediyor. Biz de taksici esnafları olarak müşteri sıramızı bekliyoruz. Bugünlerde ağaç gölgesi bulduğumuz yerler bizler için çok kıymetli yerler. Allah güneşte rızkını kazanmak için ter döken herkesin yardımcısı olsun. Bu yaz biraz gecikmeli geldi ama tam geldi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:57
  1. Afrika
  2. Manisa
  3. Mehmet Erdoğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz şehitleri anıldı
    1. Deniz şehitleri anıldı
    2. Mide bulandıran olay! Eşini dövüp..
    3. Doğu'nun Çukurova'sında sarı elmas..
    4. Önce pişirdi sonra yedi!
    5. Malkara 14 Kasımspor’a 3 yeni transfer..
    6. Tayin olan jandarma personeline veda..
    7. Köprüde ölümüne mesai
    8. Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    9. Son dakika: Alanya’daki orman yangını..
    10. Sinop’ta Kabotaj Bayramı kutlamaları
    11. Evi yanan köylüye yeni evi imece usulü..
    12. Erdoğan: Değişim zilleri tüm gücüyle..
    13. Halatı kopan trafo işçinin üzerine düştü
    14. Van Gölü sahilleri doldu taştı
    15. Terör örgütüne nefes aldırılmıyor
    16. Malkara TMO’da buğday alımları başladı
    17. Karadeniz’de ahır sistemi değişiyor
    18. Kılıçdaroğlu'yla yürüyen bin pişman!
    19. Jandarmadan kenevir operasyonu
    20. 4 terörist etkisiz hale getirildi
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    İkinci kafile ülkeye ayak bastı
    İkinci kafile ülkeye ayak bastı
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var