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Asfaltta yumurta pişirdiler

Taksim'de, hava sıcaklığına dikkati çekmek isteyen esnaf, asfalt üzerinde yumurta pişirdi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:40
Asfaltta yumurta pişirdiler

Taksim'de, hava sıcaklığına dikkati çekmek isteyen esnaf, asfalt üzerinde yumurta pişirdi.

Taksim Meydanı'nda esnaflık yapan Özal Maskan, hava sıcaklığındaki artışa dikkati çekmek istedi. Asfalt üzerine yumurta kıran Maskan, daha sonra yumurtanın pişmesini bekledi.

Yumurtanın bir süre sonra pişmesinin ardından, Maskan ve arkadaşları yumurtayı yedi.

Çevredeki bazı vatandaşlar da olayı fotoğrafladı.

Esnaf Maskan, İstanbul'da bunaltıcı bir hava olduğunu ifade ederek, hava sıcaklığının etkisiyle yumurtanın piştiğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:40
  1. İstanbul
  2. Taksim
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