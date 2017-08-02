Asfalt çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Çalışmaları değerlendiren Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Çalışmalarımızı belli bir program çerçevesinde gerçekleştirirken, şehrimizde hizmet girmemiş mahalle ve sokak bırakmama gayreti içerisindeyiz. Şehrin en ücra köşesine kadar asfalt, kaldırım, parke ve altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Yollar halkımızın en temel ihtiyaçlarından birisi. Bu çerçevede kentimize yakışan yolları yapmak, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlamak ve güvenli bir ulaşım oluşturmak için asfalt çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz şu anda Larende Mahallesi’nde bir yandan yağmur suyu hattı döşerken diğer yandan da 24 sokakta sıcak asfalt serimine başladı. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon olmak üzere altyapısı tamamlanmamış bütün yerlerde asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlıyoruz. Hedefimiz Karaman’daki tüm yolları modern hale getirerek günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye ulaştırmak” dedi.