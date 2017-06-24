Asfalt resmen eridi!

Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesine tatil amacıyla gitmek isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yolda bazı araçlar ise hararet yaptı. Bazı sürücüler sıcak hava nedeniyle yol kenarında dinlendi.

İğneda'ya tatile giden ve sıcak hava nedeniyle yol kenarında dinlenen sürücülerden Salih Aykut yaptığı açıklamada, sıcak havanın insanları bunalttığını söyledi. Hava sıcaklığının 37 dereceye çıkması nedeniyle asfaltın dahi eridiğini belirten Aykut, eriyen asfalt nedeniyle düşük hızla yollarına devam etmeye çalıştıklarını aktardı.



'AKŞAM SAATLERİNDE YOLA ÇIKIN"

Aracının hararetinin de yükseldiğini anlatan Aykut, vatandaşlara akşam saatlerinde yolculuk yapmaları önerisinde bulundu. Kent merkezinde de Pınar ve Doğu mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda asfaltın eridiği gözlemlendi.

Kırklareli Belediyesi ile Karayolları 15. Şubesi ekipleri ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü. Diğer taraftan sıcak havadan bunalan çocuklarsa kentteki süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 37 dereceye yükseldiği kentte hissedilir nem oranı yüzde 55'e ulaştı.



KAPIKULE’DE DE SICAK HAVA VE BAYRAM YOĞUNLUĞU



Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a geçiş yapılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında küçük araç yoğunluğu oluştu.



Bayram tatilini Avrupa'da geçirmek isteyen ya da Bulgaristan'da akrabaları yaşayanlar, yurt dışına çıkış için istikametlerine uygun sınır kapılarına geldi. Komşu ülkelerin yoğunluğa cevap verememesi üzerine Türk tarafında araç kuyrukları oluşmaya başladı.



Gümrük sahasının içinin dolması sonrası Kapıkule Sınır Kapısı dışına taşan kuyrukta uzun süredir bekleyen sürücü ve yolcular, hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte sıkıntı yaşadıklarını belirtti.







“BAYRAMA KAPIDA GİRECEĞİZ”



Bulgaristan'ın Kırcaali kentindeki akrabalarının yanına giden Zihni Hacıoğlu, kuyruk nedeniyle bayrama sınır kapısında girecek olmanın endişesini yaşadığını esprili bir dille ifade etti.



Hacıoğlu, “Osmanlı topraklarına ziyarete gidiyoruz. İnşallah iyi bir bayram geçirip geri döneceğiz. Herkese iyi bayramlar." dedi. Gündoğdu Güler ise Bursa'da oturduğunu, bayramda Bulgaristan'daki akrabalarıyla birlikte olacağını söyledi.