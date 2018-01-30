Kanser hastası Asena hayatını kaybetti

Köyceğiz’e 3 kilometre uzaklıktaki kırsal Yangı Mahallesi’nde oturan Asena Ceren Hoşman, 3 yıl önce 100 milyonda bir görülen yumuşak doku kanserine yakalandı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Hoşman’ın tedavisi, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yapılmaya başlandı.

Bir süre önce Asena Ceren Hoşman’ın 21 günde 1 kez kullanması gereken ve dozu yaklaşık 21 bin lira olan ilaç için Muğla’da kermes düzenlendi. Olumlu haberler beklenen Hoşman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ölümü yakınlarını yasa boğan Asena Ceren Hoşman’ın, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.