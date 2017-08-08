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ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı

Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ASEM) tarafından öğrencilere verilen Bilim ve Sanat Eğitimi mezuniyet töreni gerçekleşti.

08 Ağustos 2017 Salı 22:54
ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda gerçekleşen Bilim ve Sanat Eğitimi 1. Yaz Dönemi mezuniyet programına Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Danışmanı ve AESEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Adem Taşdemir, üniversite akademik ve idari personeli ile veliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Danışmanı ve AESEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Adem Taşdemir, bilim ve sanat eğitiminin yurtdışında okula yeni başlayan çocuklara verilen bir eğitim olduğunu belirterek kendilerinin söz konusu eğitimi üniversite bünyesinde uzman ekiplerce gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bilim ve Sanatın toplumun ruhu olduğunu belirten Rektör Karakaya, “Gençleri eğitirken onları toprağa atılmış birer tohum olarak görüyoruz. İnşallah bu tohumlar yeşerecek ve ülkemizi temsil eden insanlar olacaklar. Bu öğrenciler ilerde uluslararası platformlarda ülkemizin adını duyuracakbireyler olacaklar" dedi.

Öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:54
  1. Ahi Evran Üniversitesi
  2. Karakaya
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