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ASELSAN'ın ürünlerine Rus devi talip oldu

Kurulduğu 1946'dan bu yana 22 binden fazla uçak üreten Rus şirketi Antonov, ASELSAN'ın ürettiği havacılık elektroniği ve oto pilot sistemlerini kullanacak.

01 Ocak 2018 Pazartesi 13:45
ASELSAN'ın ürünlerine Rus devi talip oldu

Tarihi ve köklü şirket Antonov, Türkiye’nin savunmada en önemli temsilcisi ASELSAN ile mayıs ayında İstanbul’da düzenlenen 1’inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda bir araya geldi.

Antonov’un sistemlerinde ASELSAN ile işbirliği yapılmasına yönelik ön mutabakat anlaşması imzalanmıştı. İşte geçtiğimiz hafta Kiev’de Antonov ile ASELSAN yönetimi bir araya geldi. Ancak anlaşmanın bir tarafı daha vardı; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ). Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Koyuncu sosyal medya hesabından “Ukrayna’da ASELSAN ve Antonov ile potansiyel ortak projeleri konuşuyoruz. Güzel şeyler olacak inşallah…” dedi.

İşte o işbirliğinin detayları netlik kazandı. ASELSAN’ın ürettiği havacılık elektroniği ve oto pilot sistemleri Antonov’un üreteceği uçaklarda kullanılacak.

1.22 milyar dolarla 67’nci şirket oldu

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Aralık ayının ortasında Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) dünya savunma sanayisinin geleneksel sıralamasını açıkladı. İşte o raporda ilk 100 şirket arasında yer alan iki Türk şirketinden ASELSAN 1.22 milyar dolarlık satışıyla 5 sıra birden yükselerek 67’nci olmuştu. Bir diğer Türk şirketi TAI ise 1.12 milyar dolarla kendine 76’ncı sırada yer bulmuştu. ASELSAN gelecek dönemde daha da etkin işbirliklerine imza atacak.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 13:45
  1. Antonov
  2. Türkiye
  3. ASELSAN
  4. 1’inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı
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