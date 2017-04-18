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ASELSAN'ın torpidosu ilk kez görücüye çıkıyor!

ASELSAN'ın denizaltı savunmasına yönelik geliştirdiği hafif torpido ilk kez görücüye çıkıyor.

ASELSAN'ın torpidosu ilk kez görücüye çıkıyor!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:36

Son dönemde denizaltı savunma harbi konusunda çeşitli ürünler geliştiren, Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi (HIZIR), Torpido Karşı Tedbir Dekoy Ailesi (ZOKA), yakın geleceğin en önemli teknolojilerinden Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu (TORK), öz kaynakları ile geliştirilip üretilen SONOBOY ve ASIST ile yurt dışı pazarları da hedefleyen Aselsan, bunlara bir yenisini ekledi.

ASELSAN tarafından geliştirilen hafif torpido, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) ilk defa sergilenecek.

TORK İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Denizaltı savunma harbinde kullanılan hafif torpido, ASELSAN tarafından geliştirilen TORK ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

TORUK 101 DE GELİYOR!

Öte yandan yerin 30 metre kadar altından görüntü sağlayabilen ve yer altına döşenmiş mayınların, bombaların önceden tespitini yapabilen TORUK 101 ürünü basına tanıtıldı. İdem Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Necmettin Ünal “TORUK 101 bombaların, patlayıcıların tespitini önceden yapabiliyor. Askerimizin şehit olmasını engellemek bizim en büyük kazancımız olacak” dedi.

 
EtiketlerASELSANTorpido Karıştırma Aldatma Sistemi
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:36
HABER YORUMLARI
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Levo

Insallah yakin Zamanda Milli savunma yüzde yüz olacak Masallah.

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abdulselam

reis yapıyor beee 2023 rte akp

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