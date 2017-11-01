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ASELSAN'ın satışları rekora gidiyor

ASELSAN'ın satışları bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 yükseldi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:10
ASELSAN'ın satışları rekora gidiyor

Türkiye'nin lider yüksek teknoloji şirketlerinden ASELSAN, bu yıl parlak bir performans sergiliyor. Şirketin yılın 9 aylık satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 artışla 3,5 milyar liraya ulaştı.

ASELSAN'ın 1 Ocak-30 Eylül dönemini kapsayan faaliyet raporu, şirket faaliyetlerinin ekonomik sonuçlarını ortaya koydu.

Rapora göre, 2016 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin yıllık savunma harcaması, kur etkisi nedeniyle son 5 yılda 17,9 milyar dolardan 14,8 milyar dolar seviyesine gerilemesine rağmen gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si savunma harcamalarından oluştu. Savunma harcamalarının GSYİH'ye oranı sabit kalmakla beraber yıllar itibarıyla şirketin aldığı yeni proje sayısı arttı.

ASELSAN'ın imza altına alınmış sözleşmelerden kaynaklı elindeki işlerin ekonomik büyüklüğü 30 Eylül itibarıyla 6,4 milyar doları buluyor.

Şirket, sürdürülebilir büyüme amaçları doğrultusunda hedef bölge/ülkeler belirleyerek ve bu pazarlara odaklanarak yoğun pazarlama faaliyetleri yürütüyor. Çalışmalarda doğrudan satışın yanı sıra hedef ülkelerde ortak üretim, teknoloji transferi, platform üreticisi uluslararası firmalarla üçüncü ülkelere satışlara yönelik stratejik açılımlar yapılıyor.

ASELSAN'ın bir diğer önemli stratejisini de yüksek teknoloji gerektiren sivil elektronik alanlarında faaliyet göstermek oluşturuyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:10
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