% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

ASELSAN'dan yeni adım!

Türkiye'nin ilk milli silah tespit radarı SERHAT Havan Tespit Radarının kazandığı başarı, ASELSAN'a Uzun Menzilli Silah Tespit Radarı geliştirmenin yolunu açtı.

ASELSAN'dan yeni adım!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 15:20

ASELSAN tarafından geliştirilen SERHAT'ın her türlü hava koşulunda, herhangi bir yönden ve dağ, duvar gibi bir engel arkasından atılan havan mermisinin atıldığı ve düşeceği yeri hesaplamasından yola çıkıldı.
 
C4defence haberine göre terör olaylarında kullanılan silahların menzillerinin havan mermilerine göre daha uzun olması nedeniyle, bunları tespit edebilecek yeni bir silah tespit radarının geliştirilmesine başlandı.
 
Silah Tespit Radarı, düşman unsurlarının havan, top ve roket atışlarını uzun menzilden tespit ederek; mühimmatların atım ve düşüm yerini hassas bir şekilde hesaplayan  yeni bir radar sistemi olacak. Sistem, AESA (Active Electronic Scanning Antenna-Aktif Elektronik Taramalı Anten) ve DBF (Digital Beam Forming-Sayısal Huzme Oluşturma) yapıları sayesinde elektronik tarama ve silüet takip yeteneklerine sahip olacak. 
 
Bu sayede, ASELSAN Silah Tespit Radarı tarafından hesaplanan mermi düşüm yerinde bulunan birlikler mermi düşmeden uyarılabilecek.
 
Sistem mockupı IDEF'te sergilenecek.

 
EtiketlerŞirketler HaberleriŞirketler
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?