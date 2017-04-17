ASELSAN'dan yeni adım!

ASELSAN tarafından geliştirilen SERHAT'ın her türlü hava koşulunda, herhangi bir yönden ve dağ, duvar gibi bir engel arkasından atılan havan mermisinin atıldığı ve düşeceği yeri hesaplamasından yola çıkıldı.



C4defence haberine göre terör olaylarında kullanılan silahların menzillerinin havan mermilerine göre daha uzun olması nedeniyle, bunları tespit edebilecek yeni bir silah tespit radarının geliştirilmesine başlandı.



Silah Tespit Radarı, düşman unsurlarının havan, top ve roket atışlarını uzun menzilden tespit ederek; mühimmatların atım ve düşüm yerini hassas bir şekilde hesaplayan yeni bir radar sistemi olacak. Sistem, AESA (Active Electronic Scanning Antenna-Aktif Elektronik Taramalı Anten) ve DBF (Digital Beam Forming-Sayısal Huzme Oluşturma) yapıları sayesinde elektronik tarama ve silüet takip yeteneklerine sahip olacak.



Bu sayede, ASELSAN Silah Tespit Radarı tarafından hesaplanan mermi düşüm yerinde bulunan birlikler mermi düşmeden uyarılabilecek.



Sistem mockupı IDEF'te sergilenecek.