ASELSAN'dan TSK'ya müjde! Tarih belli oldu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, İHA Gaziantep Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyarette milli harp ve savunma sanayisindeki son gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Mehmet Erdoğan, ASELSAN tarafından yapılan üretilen ve geleceğin savunma sistemi olarak görülen Lazer Savunma Sistemlerinin üretiminin sürdüğünü söyledi.

İlk testlerden de başarıyla geçen yerli ve milli lazer sistemlerin haziran ayına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerin envanterine girmesinin planlandığını anlatan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milli harp, savunma sanayimizin artık yüzde 65’ini artık yerli olarak üretiyoruz. Tabi önümüzdeki Haziran ayına kadar Türk Silahları Kuvvetlerine lazer silahlar da üretilerek, verilecek" dedi.

GELECEĞİN SAVUNMA SİSTEMİ



Milli ve yerli savunma sistemlerine yönelinmesinin ardından silah sistemlerindeki kabiliyetini geliştiren ASELSAN, ortaya çıkan yeni tehdit ve ihtiyaçları dikkate alarak silah sistemleri konusundaki ürünlerini çeşitlendirme ve sahip olduğu yerli lazer teknolojisi geleceğin savunma sistemini oluşturmaya başlamıştı. Testlerdeki başarılı performansıyla dikkati çeken ve insansız hava aracını lazerle etkisiz hale getiren söz konusu sistem, geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) görücüye çıkmıştı.

ÜST DÜZEYDE GÜVENLİK SAĞLANACAK



Yeni sistem, kritik tesislere yönlendirilmiş mini ve mikro insansız hava aracı tehditlerine, el yapımı patlayıcılara ve yol kenarındaki şüpheli unsurlara karşı tasarlanırken, enerji santralleri, hava alanları, sınır karakolları, karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahlarının güvenliğini sağlamakta kullanılabileceği değerlendiriliyor.



HER AŞAMASI YERLİ ÜRETİM



Sistem, yüksek lazer çıkış gücüne sahip fiber lazer kaynağı, odaklayıcı atış kontrolcüsü, kızılötesi/gündüz kamera, lazer mesafe ölçüm cihazı, yönlendirme birimi, ilgili güç/kontrol elektronikleri, yazılımlar, soğutma ve güç üretme/depolama alt bileşenlerinden oluşuyor. Sistemde bulunan fiber lazer kaynağı (ASELFİBER ailesi ürün grubu), Odağı Değişken Atış Kontrolcüsü (ODAK), kızılötesi/gündüz kamera (DÖRTGÖZ), lazer mesafe ölçüm cihazı (MRLR), yönlendirme birimi ve ilgili tüm mekatronik, yazılım, donanım tasarımları ve üretimleri ASELSAN imzası taşıyor. ASELFİBER ailesi ürün grubu 1 mikrometre dalga boyu bandında, yüksek verimli bir lazer kaynağı olarak görev yapıyor. ODAK ise 50 metreden başlayarak 1 kilometrenin üzerinde otonom olarak hızla ayarlanabilen bir mimaride tasarlandı. Sistem, yazılımından üretimine kadar her aşaması, yerli ve titiz çalışma ile ortaya çıkarıldı.



HEDEFLERİ KAMERALAR YAKALIYOR, LAZERLE VURULUYOR



Lazer Savunma Sisteminde, fiber lazer kaynağı tarafından üretilen yüksek güçlü lazeri yatay-dikey eksende hareket eden stabilize bir platform üzerinden hedef yönlendirilebiliyor.

Stabilize platform, hedefin tespit ve takip fonksiyonlarını yerine getirmek üzere termal kamera ve gündüz görüş kamerası gibi elektro-optik birimleri de bünyesinde barındırıyor. Sistem, elektro-optik birimlerin kamera görüntüleri üzerinden tehditleri otomatik olarak takip altına alıyor ve gönderdiği yüksek güçlü lazer ışınla tehditlerin bertaraf edilmesini sağlıyor.