Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm

Yerli olarak üretilen İHA ve SİHA'lardan başını kaldıramayan teröristler bu kez sisli havayı fırsat bildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınırın Irak tarafından sızma girişimi yapan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 askerimiz ve 2 korucu şehit oldu.

SİSTEN FAYDALANDILAR

​TSK'dan yapılan açıklamada "02 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkari ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir." denildi.

GÖZ-SW SİSTEMİ ÇÖZÜM OLACAK

Geliştirdiği ürünler ve silahlarla savunma sanayiye büyük katkılar sunan ASELSAN'ın GÖZ-SW sistemi sisli ve kötü hava koşullarında da Mehmetçiğin net görüntü almasına olanak sağlayacak.

SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

ASELSAN GÖZ Termal Kamera ailesinin yeni üyesi GÖZ-SW (SWIR) Termal Kamerayı bu yıl IDEF fuarında tanıtmıştı. Yeni geliştirilen bu kamera ile sisli ve kötü hava koşullarında net bir görüntü almak mümkün. Bu yıl tamamlanan ve envantere girmeyen GÖZ-SW, ile sis, pus gibi kötü hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi zorlu muharebe sahası koşullarında görüş imkanı sağlanıyor.

GÖZ-SW tehditlerin uzak mesafelerden tespiti, tanımlanması ve teşhis edilebilmesi amacı ile geliştirilmiş, günümüzün en modern teknolojisine sahip SWIR, 0.9-1.7 μm aralığında çalışan 3. nesil bir termal görüntüleme sistemi.

KRİTİK PROJELER BİR YIL ÖNE ÇEKİLDİ

Bölgedeki güvenlik riskleri artınca milli ve yerli kaynaklarla, yeni çözüm ortaklıklarıyla geliştirilen savunma sanayii projelerinin hayata geçirilme süreçleri ortalama bir yıl öne çekildi.

Swir Kamera Kullanım Alanları

Sınır/Sahil Gözetleme

Hava Platformları

Tekerlekli ve Paletli Araçlar

Swir Kamera Genel Özellikler

Yüksek çözünürlüklü termal görüntü

Farklı optik alternatifleri

Geliştirilmiş görüntü keskinleştirme algoritmaları

Otomatik ve manüel kazanç ayarı

Otomatik ve manüel parlaklık ayarı

Esnek dil mimarisi

Ayarlanabilen menü ve semboloji yapısı

Görüntü dondurma yeteneği

2x elektronik büyütme

Harici haberleşme

MIL-STD-1275D’ye uyumluluk

Swir Kamera Teknik Özellikler

Dedektör Tipi : SWIR, 0.9-1.7 μm

Dedektör Formatı : 640×512

Elektronik Büyütme : 2x

Haberleşme Arayüzü : RS422

Video Çıkışı : SD-SDI

Harici Güç Girişi : 18-33 Vdc

Kaynak: Haber7