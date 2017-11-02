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Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm

Sisli ve kötü hava koşullarından faydalanarak sızma girişiminde bulunan teröristlere karşı ASELSAN'ın Mayıs ayında tanıttığı GÖZ-SW çözüm olacak.

02 Kasım 2017 Perşembe 16:57
Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm

Yerli olarak üretilen İHA ve SİHA'lardan başını kaldıramayan teröristler bu kez sisli havayı fırsat bildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınırın Irak tarafından sızma girişimi yapan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 askerimiz ve 2 korucu şehit oldu.

SİSTEN FAYDALANDILAR

​TSK'dan yapılan açıklamada "02 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkari ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir." denildi.

GÖZ-SW SİSTEMİ ÇÖZÜM OLACAK

Geliştirdiği ürünler ve silahlarla savunma sanayiye büyük katkılar sunan ASELSAN'ın GÖZ-SW sistemi sisli ve kötü hava koşullarında da Mehmetçiğin net görüntü almasına olanak sağlayacak.

SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

ASELSAN GÖZ Termal Kamera ailesinin yeni üyesi GÖZ-SW (SWIR) Termal Kamerayı bu yıl IDEF fuarında tanıtmıştı. Yeni geliştirilen bu kamera ile sisli ve kötü hava koşullarında net bir görüntü almak mümkün. Bu yıl tamamlanan ve envantere girmeyen GÖZ-SW, ile sis, pus gibi kötü hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi zorlu muharebe sahası koşullarında görüş imkanı sağlanıyor.

GÖZ-SW tehditlerin uzak mesafelerden tespiti, tanımlanması ve teşhis edilebilmesi amacı ile geliştirilmiş, günümüzün en modern teknolojisine sahip SWIR, 0.9-1.7 μm aralığında çalışan 3. nesil bir termal görüntüleme sistemi.

KRİTİK PROJELER BİR YIL ÖNE ÇEKİLDİ

Bölgedeki güvenlik riskleri artınca milli ve yerli kaynaklarla, yeni çözüm ortaklıklarıyla geliştirilen savunma sanayii projelerinin hayata geçirilme süreçleri ortalama bir yıl öne çekildi.

Swir Kamera Kullanım Alanları

Sınır/Sahil Gözetleme
Hava Platformları
Tekerlekli ve Paletli Araçlar

Swir Kamera Genel Özellikler

Yüksek çözünürlüklü termal görüntü
Farklı optik alternatifleri
Geliştirilmiş görüntü keskinleştirme algoritmaları
Otomatik ve manüel kazanç ayarı
Otomatik ve manüel parlaklık ayarı
Esnek dil mimarisi
Ayarlanabilen menü ve semboloji yapısı
Görüntü dondurma yeteneği
2x elektronik büyütme
Harici haberleşme
MIL-STD-1275D’ye uyumluluk

Swir Kamera Teknik Özellikler

Dedektör Tipi : SWIR, 0.9-1.7 μm
Dedektör Formatı : 640×512
Elektronik Büyütme : 2x
Haberleşme Arayüzü : RS422
Video Çıkışı : SD-SDI
Harici Güç Girişi : 18-33 Vdc

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 16:57
  1. GÖZ-SW sistemi
  2. SWIR
  3. ASELSAN GÖZ Termal Kamera
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