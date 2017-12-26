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Aselsan'dan müthiş cihaz! Hedefin görülmesi yetecek

ENGEREK, düşük ağırlığa sahip ve küçük boyutlarda, yerden işaretleme görevleri için tasarlanmış bir lazer hedef işaretleme cihazıdır.

26 Aralık 2017 Salı 22:52

Hedefi gözle görülmeyen bir ışınla işaretledikten sonra sinyalleri jetlere gönderiyor. Lazer güdümlü mühimmat savaş uçağından serbest düşmeye bırakıldığında, yansıyan lazeri dedektörü aracılığıyla algılayarak kaynağa güdümleniyor. Hedefe kilitlenen güdümlü füzeler işaretli yerleri tam isabetle vuruyor.

ASELSAN tarafından tasarlanan ENGEREK, kara unsurlarının belirlediği hedeflerin uçaklara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor.

Yerden işaretleme görevleri için tasarlanmış, düşük ağırlık ve boyutlarda gelişmiş bir lazer hedef işaretleme cihazı olan ENGEREK, tek personel tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor.

Cihaz, hava platformlarından bırakılan güdümlü mühimmatı hedefe hassasiyetle yönlendiriyor.

ASELSAN silahları arasına katılmış olan ENGEREK, NATO tarafından tanımlanmış kodların tümü ile çalışabilmesi özelliğiyle NATO envanterinde bulunan LGB, Hellfire, Copperhead gibi yarı aktif lazer algılayıcılı, güdümlü mühimmatlarla da görev yapabiliyor.

Sadece yönlendirme yapmayan ENGEREK, hedefin işaretlenmesi yanında, mesafesinin ölçülmesi, koordinatlarının otomatik hesaplanması ve fotoğraflarının çekilmesi fonksiyonlarını da gerçekleştiriyor.

ENGEREK ile yüksek vurma hassasiyeti kazanan lazer güdümlü bombalarla, genel maksatlı bombaların çok daha verimli kullanılması sağlanıyor. Böylece hem bir hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı düşüyor hem de uçağın görevi tamamlamak için yapacağı sorti sayısı azalıyor.

Sistem, kara unsurlarının 20 kilometre uzaktan belirlediği hedeflerin lazer ışınları ile uçaklara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor. Yaklaşık 5,5 kilogram ağırlığındaki ENGEREK, her türlü hava koşulunda rahat kullanım imkanı sağlıyor.

ENGEREK Lazer Hedef İşaretleme Cihazı'nın genel özellikleri
ENGEREK, NATO STANAG 3733'te tanımlanan Band I ve Band II PRF kodlarının tümünde çalışabilmektedir. Bu özelliğiyle NATO envanterinde bulunan LGB, Hellfire, Copperhead gibi yarı aktif laser algılayıcılı, güdümlü mühimmatlara uyumludur.

ENGEREK, hedefin işaretlenmesinin yanında, mesafesinin ölçülmesi, koordinatlarının otomatik hesaplanması ve fotoğraflarının çekilmesi fonksiyonlarını da gerçekleştirmektedir.

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 22:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Saksafoncu Saksafoncu 1 sa önce
    Yeter be kardeşim.Hergün bir küçük kutu gösterip aselsan şunu yaptı aselsan bunu yaptı. Tanklar ucaklar motorsuz yerde atılı duruyor. Ne almanya ne ukrayna koyduk gezmedik hâlâ motor yok. Ne aselsanmışki bir motoru yapamaz.Ama reklamı o biçim hergün.
  • Çafrad radarı ne oldu TCG 2000projesi için önemli 450 500km çapındaki 1000den fazla hedifi tespit edebilecek.Çafrad radarı ne oldu TCG 2000projesi için önemli 450 500km çapındaki 1000den fazla hedifi tespit edebilecek.2 sa önce
    Bu aleti yapalı nerdeyse 2 sene belkide daha fazla oldu.Hedef belirleme kordinat belirleyip topçu birlikleri ve f16 lar işaretlenen hedefi vurur.
  • ALPALP2 sa önce
    MAŞALLAH

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