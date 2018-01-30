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ASELSAN'dan Türk sanayisine 900 milyon dolarlık katkı

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, Türkiye ekonomisine 900 milyon dolar kazandırdı.

30 Ocak 2018 Salı 12:43
ASELSAN'dan Türk sanayisine 900 milyon dolarlık katkı

ASELSAN, elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürünler ve çözümler sunuyor.

Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlayan şirket, çalışmalarını "haberleşme ve bilgi teknolojileri", "mikro elektronik  güdüm ve elektro-optik sistemler", "radar ve elektronik harp sistemleri",  "savunma sistem teknolojileri" ile "ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon  sistemleri" alanlarında sürdürüyor.

ASELSAN, bu çalışmaları sonunda ortaya çıkan askeri ve sivil ürünleri  yurt içinde ve dışında çok sayıda müşterisine ulaştırdı. Şirket, geçen yılki  satışlarının yaklaşık yüzde 70'ini savunma sanayisine, yüzde 16'sını kamu  kuruluşlarına ve özel kuruluşlara yaptı. Satışların yüzde 14'ü de ihracat olarak gerçekleştirildi.

Şirketin 5 bin 500 kişiye yakın personelinin yaklaşık yüzde 62'si  mühendislerden oluşuyor. ASELSAN'ın 6 Ar-Ge merkezinde 3 bin 205 Ar-Ge personeli görev alıyor.

ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ

ASELSAN, çalışmalarını yürütürken üniversitelerle ilişkilerin artırılmasına büyük önem veriyor. Bu çerçevede 42 üniversiteyle yürütülen 229  projeye 151 milyon dolar kaynak ayrıldı.

Yurt içinden ve dışından üniversitelerle çalışan ASELSAN, ODTÜ Görüntü  Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile "Görsel Analiz", Bilkent Üniversitesi  Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi ile "Sıkıştırılmış Algılama  Tekniklerinin Klinik Kullanımı", UludağÜniversitesi ile "Sayısal Görüntü  Dosyalarında Kaynak Cihaz Tanıma", Boston Üniversitesi ile "Protein Tanı Kiti Teknolojisinin Geliştirilmesi" ve Lübeck Üniversitesi ile "Manyetik Parçacıkların Gerçek Zamanlı Görüntülenmesi" gibi çalışmalara imza attı.

ASELSAN İLE "KAZAN KAZAN"

ASELSAN, "çözüm ortağı" olarak gördüğü alt yüklenicilerle ilişkilere de özel önem veriyor.

Mevcut alt yüklenicilerin kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulunan  şirket, aynı zamanda yeni KOBİ'lerin sisteme dahil olması için çaba göstererek tedarik zincirini güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye çalışıyor. ASELSAN, bu  çalışmalarıyla Türk sanayisinin gelişimine de katkıda bulunuyor.

ASELSAN'ın yurt içinde ve dışında aldığı her yeni sipariş, aynı zamanda yan sanayiye yeni iş fırsatları sunuyor. Yüzlerce KOBİ'ye "kazan kazan" prensibiyle uzun vadeli kapı açan  şirket, tedarik zincirine katılan birçok işletmeye bu sayede ihracat yapma imkanı da sağlıyor.

ASELSAN, 651'i KOBİ olmak üzere, 770 yurt içi alt yükleniciden hizmet alıyor.

Geçen yıl KOBİ ve yurt içi alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş ve hizmetlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 12:43
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
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