ASELSAN'dan düşmanı yanıltan müthiş silah: Zoka

Türk mühendisler tarafından geliştirilen deniz elektronik harp sistemleri savaş gemilerimizi koruması altına alıyor. Düşman tarafından atılan güdümlü mermi veya torpidolara karşı koruma sağlayan sistemler gemi üzerine gelen mühimmatları yanıltabiliyor. Bu amaçla üretilen Zoka ülke savunmasının gücüne güç katıyor.

Türkiye'nin tam bağımsız ülke olabilmesi için savunma sanayisinin yeterli hale gelmesi gerekiyor. Bu alanda eksikliği fark eden ve birçok çalışmaya imza atan hükümet, savunma sanayinin millileştirilmesi için yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyerek ülkemizin yeterliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Birçok özel şirket, teknokent ile küçük ve orta işletmeli kuruluşlar da savunma sanayinin yerlileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu anlamda küresel pazarda oluşturduğu değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı, bir milli teknoloji firması olan Aselsan ürettiği yerli ürünlerle de Türkiye’nin gücünü gözler önüne seriyor.

DÜŞMANI YANILTIYOR

Geliştirilen deniz elektronik harp sistemi, savaş gemilerini koruma altına alıyor. Düşman tarafından atılan güdümlü mermi veya torpidolara karşı koruma sağlayan sistem gemi üzerine gelen mühimmatları yanıltabiliyor.

HAYATİ ZAMAN KAZANIMI

Gürültü engeli oluşturarak torpidoları aldatan ve kafalarını karıştıran Zoka, platformlara hayati zaman kazandırıyor. Modern sinyal işleme ve karıştırma tekniklerini durum farkındalığı ile birlikte kullanan sistem, atıştan sonra da uygulayacağı taktiği otomatik olarak seçebiliyor.

ÖZELLİKLERİ:

Su üstü gemileri ve denizaltılar için

Otomatik programlama

Hedef benzetiminde yüksek sadakat

Uzun çalışma süresi

Sakınma için hayati saniyeler