% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

ASELSAN'dan dev hamle!

ASELSAN, 10 bin adetlik Mi serisi dünya helikopter modernizasyon pazarına giriyor.

ASELSAN'dan dev hamle!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:38

ASELSAN, Rus üretimi Mi serisi helikopterlerin modernizasyonu için girişim başlattı. Bu helikopterlerden dünyada 10 bin adet bulunduğu belirtiliyor. Mi serisi helikopterler en fazla Mi-17 modeliyle biliniyor. Dünya gazetesinin haberine göre, şimdiye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri için 500 adet hava aracının modernizasyonunu yapan ASELSAN, ortadoğuda bir ülke için de AH-1E Kobra helikopteri modernizasyonu aviyonik entegratörlüğünü yürütüyor.
 
Bir Mi-17 ASELSAN’da gösterim amaçlı modernize edildi
 
ASELSAN, dünya çapında birçok ülkenin envanterinde bulunan eski teknoloji Mi serisi helikopter pazarında yer almak için çalışmalara başladı. Bu helikopterler Körfez ülkesi ve Türk Cumhuriyetlerinde de yoğun olarak kullanılıyor.
 
ASELSAN, Mi-17 modernizasyonuna yönelik proje yürüten bir ülke için, bir adet Mi-17 helikopterini modernizasyona aldı ve tamamladı. Modernize edilen Mi-17 son kullanıcıya teslim edildi. Bu helikopter için müşterinin tanımladığı ihtiyaçlara uygun olarak, ASELSAN’ın özgün Çok İşlevli Gösterge, Klavye Gösterge Birimi, Ataletsel Navigasyon Sistemi, Görev Bilgisayarı, Sayısal Harita Sistemi, İç Haberleşme Sistemi, V/UHF ve HF Telsizlerin entegre edildiği belirtildi.
 
Bu modernizasyonun gösterim amaçlı olduğu, ilgili ülkenin envanterindeki diğer Mi serisi helikopterler için teklif istemesinin beklendiği kaydedildi. ASELSAN’dan verilen bilgide, “Kuruluşumuz, bu faaliyet ile Mi serisi helikopterler için maliyet etkin bir şekilde aviyonik modernizasyon ve silah entegrasyonu gerçekleştirmek konusundaki kabiliyetini bir kez daha ispatlamıştır" denildi.

 
EtiketlerŞirketler HaberleriŞirketler
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:38
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?