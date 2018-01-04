Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ASELSAN'dan dev anlaşma

ASELSAN ile BMC Otomotiv, "SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi"tedarikinde 76,8 milyon euroluk anlaşma imzaladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 15:25
ASELSAN'dan dev anlaşma

ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında "SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" tedarikine yönelik 76,8 milyon euroluk sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içinde tamamlanacağı belirtildi.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında, 'SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi' tedarikine yönelik olarak bugün, toplam bedeli 76 milyon 812 bin avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 15:25
  1. ASELSAN
  2. BMC Otomotiv
  3. SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elitaş: "Gezi olayları" nasıl ise İran'daki olaylar da aynı
    1. Elitaş: "Gezi olayları" nasıl ise..
    2. Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6..
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    4. Hiç geçmediği köprüden cezasından..
    5. Ümraniyeli kadınlar meslek sahibi oluyor
    6. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    7. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    8. Kahramanmaraş'ta kadınlara özel otobüs
    9. Pakistan ile Hindistan askerleri..
    10. Eli kanlı İsrail askeri Batı Şeria’ya..
    11. Muslera o isimleri takip etti!
    12. Beyaz Saray'da çalışanları korkutan..
    13. İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    14. 3 gün eşi ve kızının cesediyle yaşadı
    15. Kırmızı alarm! Velilere 'çocuklarınızı..
    16. AB'den Türkiye açıklaması: Devam..
    17. Adalet Bakanı: Türkiye'ye saldırıdır
    18. Bakanlık kayak merkezi Uludağ için..
    19. Rus şirketten Türkiye açıklaması:..
    20. ASELSAN'dan dev anlaşma
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha