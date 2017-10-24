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ASELSAN'dan 60 milyonluk dev anlaşma

ASELSAN ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, "112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi" kapsamında 60 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

24 Ekim 2017 Salı 18:04
ASELSAN'dan 60 milyonluk dev anlaşma

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile TC İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü arasında '112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi' kapsamında 60 milyon TL tutarındaki 'Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi 2. Aşama Altyapı Kurulumu İşi' sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, proje kapsamında Adana, Bartın, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde 112 Acil Yardım altyapısı faaliyete geçirileceği belirtilerek, ayrıca projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlandığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 18:04
  1. ASELSAN
  2. içişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
  • alaettin alaettin 12 sa önce
    çok güzel MAŞALLAH BAREKALLAH böyle olmalısavunma sanayii özgürlüğün bağımsızlığıntemeli
  • KocasolakKocasolak13 sa önce
    Aselsan hisseleri alarak milli savunmamıza desdek olalım, yüz tl dahi olsa desdek desdektir. Kuru kuruya milli olunmuyor.

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