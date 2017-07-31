ASELSAN’dan 5 kıtada 63 ülkeye İhracat

YENİ AKİT / ANKARA - 1980’de merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kurdurduğu ASELSAN, gösterdiği büyük başarı ile göz kamaştırıyor. Akit’e önemli açıklamalarda bulunan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol, dünyada ilk 100 savunma şirketi arasında yer aldıklarını ifade ederek, “Dört ülkede yabancı ortaklı şirketimiz, üç ülkede yüzde 100 ASELSAN sermayeli şirketimiz var. Gerek yurtdışı şirketlerimiz, gerekse kendi pazarlama ağımız ile ürün ve hizmetlerimizi 5 kıtada 63 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Yıllık ihracatımız yaklaşık 230 milyon dolar” dedi. ASELSAN Başkanı Prof. Dr. Özkol, Akit’in kurumun dünden bugüne gelişimine ilişkin sorularını cevapladı…

¥ 37 sene önce bugün, 31 Temmuz 1980’de ASELSAN ilk Türk telsizini üretti. İlk telsizden günümüze ASELSAN hangi noktada?

- ASELSAN kuruluşundan itibaren Silahlı Kuvvetlerin taktik alandaki haberleşme ihtiyacını millileştirmek ve bağımsız hale getirmek ana amacı ile araştırma geliştirme faaliyetlerine büyük önem vermiştir. 1980 yılında 30-76 MHz bandında çalışan ve şu anda sizin de önünüzde duran 4600 serisi telsiz ailesinin üretimine başlanmıştır. 1980 yılından günümüze Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları için farklı özelliklere ve çalışma prensiplerine sahip çok sayıda telsiz üretilmiştir. 2017 yılında imzalanması beklenen yeni bir sözleşmeyle yeni teknolojilerle donatılmış, TSK ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmekte olan milli dalga şekillerini destekleyen Elektronik Harp Korumalı El telsizi de Yazılım Tabanlı Telsiz Ailesine katılacaktır. ASELSAN, haberleşme ihtiyaçlarına cevap verecek yeni nesil V/UHF telsizleri aileye katarak kara deniz ve hava unsurlarının tüm platformları (kara, gemi, hava, sabit merkez) için HF ve V/UHF telsiz çözümünü tamamlamış olacaktır.

ASELSAN yazılım tabanlı

DÜNYADAKİ DÖRT FİRMADAN BİRİ

ASELSAN, kuruluşundan itibaren telsiz haberleşmesi alanında yaptığı özgün tasarım faaliyetleriyle taktik haberleşme alanında topyekün sistem çözümleri sunabilen sayılı firmalar arasında yerini almıştır. Yazılım Tabanlı Telsiz alanında kara, deniz ve hava platformlarının tümüne birden telsiz tedariğini gerçekleştiren dünyadaki dört firmadan biri olma unvanına sahiptir. Faaliyete askeri haberleşme alanında başladık ama 2017 yılına gelindiğinde ASELSAN ülkemizin elektronik cihaz, ürün ve sistem alanında her türlü stratejik ihtiyacını karşılayan bir teknoloji üssü haline gelmiştir. ASELSAN; Askeri ve Sivil Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemleri, Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah Sistemleri, Komuta Kontrol Sistemleri, Deniz Sistemleri, Ulaşım Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Enerji ve Güç Yönetimi Sistemleri, Ücret Toplama ve Trafik Sistemleri gibi pek çok alanda tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon, modernizasyon ve satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

¥Sürpriz ürünler gelecek mi, sizin beğendiğiniz en iyi ürün hangisi?

- ASELSAN olarak 17 farklı faaliyet alanında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Mevcut çalışmalarımızın yanı sıra dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek inovatif çözümler üretmek için de çalışmalar yürütüyoruz. Günümüz savunma ve güvenlik ihtiyaçları kapsamında önemli yer tutan Uydu/Uzay, İnsansız Sistemler, Hava Savunma, El Yapımı Patlayıcı ile mücadele, Kent Güvenliği konularında yeni çözümler geliştirmeye yönelik çalışmalarımız mevcut. Savunma alanında elde ettiğimiz deneyimlerle, teknolojilerin çift kullanımı ilkesinden hareketle sağlık, ulaşım alanlarında da milli çözümler geliştirme yönünde önemli adımlar atmış durumdayız. Mayıs ayında gerçekleştirilen IDEF 2017 Uluslararası Sanayi Fuarı’nda üç yüzden fazla cihaz ve sistem sergiledik. Bir önceki IDEF’le kıyasladığımızda aralarında elektromanyetik fırlatma sistemi ve hava savunma lazer sisteminin bulunduğu yirmiden fazla sürpriz ürünümüz ilk defa görücüye çıktı. Ürünlerimize ilişkin bizim beğenimizden ziyade son kullanıcının takdiri, beğenisi ve memnuniyeti esastır. Bulunduğumuz coğrafyanın zorluklarından dolayı TSK’nın kullandığı ürünler kendi alanındaki en iyi çözümleri içermek zorundadır. Bu ihtiyacı karşılamakta ana adresi oluşturan ASELSAN’ın teknolojik yenilikleri içeren yeni sürprizleri hep olacaktır. Ülkemizin öncelikli ihtiyacını karşılamak amacıyla Hava Savunma Sistemleri konusunda yoğun çalışmalarımız var. Hava Savunma Füze Sistemlerinin başlangıcını teşkil eden HİSAR-A ve HİSAR-O olarak isimlendirdiğimiz Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri az sayıda ülkenin sahip olduğu özünde pek çok kritik ve karmaşık teknolojiyi barındırdığından “sistemler sistemi” diye adlandırılmaktadır. Ayrıca yine aynı ihtiyacı karşılamak üzere Kundağı Motorlu Hava Savunma Topları geliştirdik.

PARMAK ISIRTAN PROJELER…

ASELSAN’ın hava savunma alanında kazandığı birikim ve teknolojik altyapının hayata geçirildiği HİSAR projelerinde radar, E/O algılayıcılar, komuta kontrol, haberleşme, atış kontrol ve füze arayıcı başlığı ile veri bağı ASELSAN tarafından milli olarak geliştiriliyor. Proje, ASELSAN ana yükleniciliğinde milli şirketlerimizin de katılımıyla sürdürülüyor. Bu sistemler için kazandığımız tecrübenin de ışığında Yüksek İrtifa Hava Savunma Sisteminde de üzerimize düşecek her türlü görevi başarı ile yerine getirecek alt yapı ve mühendislik gücüne sahibiz.

“ASELSAN, DÜNYADA İLK 100’ÜN İÇİNDE”

¥ASELSAN’ın ihracatı hangi seviyede? Diğer ülkelerdeki benzer tesislere göre nasıl?

- Defense News tarafından her yıl yayınlanan Dünyanın en büyük 100 Savunma Sanayi şirketleri içinde 2016 yılında 57’nci sırada yer alan ASELSAN, tüm dünyada aktif pazarlama ve satış yapmaktadır. Dört ülkede yabancı ortaklı şirketimiz, üç ülkede yüzde 100 ASELSAN sermayeli şirketimiz var. Bunların haricinde iki ülkeye yapmış olduğumuz teknoloji transferi kapsamında ASELSAN ürünlerini üretiyor ve bu ülkelere satıyoruz. Gerek yurtdışı şirketlerimiz, gerekse kendi pazarlama ağımız ile ürün ve hizmetlerimizi 5 kıtada 63 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Yıllık ihracatımız yaklaşık 230 Milyon ABD Doları mertebesindedir. Önümüzdeki yıllarda ihracatımızı daha da artırmak için gayret gösteriyoruz. Dünya çapında savunma elektroniği ve üretimi konusunda faaliyet gösteren firmalar ile rekabet edecek kadar güçlüyüz.