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ASELSAN'dan 37,6 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ve HAVELSAN iş ortaklığı gemi sistemleri ile ilgili olarak 37,6 milyon avro tutarında sözleşme imzaladı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:48
ASELSAN'dan 37,6 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ve HAVELSAN iş ortaklığı gemi sistemleri ile ilgili olarak 37,6 milyon avro tutarında sözleşme imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan iş ortaklığı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında, gemi sistemleri ile ilgili olarak dün toplam bedeli 37 milyon 576 bin 60 avro tutarında bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, sözleşme kapsamında seyir sistemleri, muhabere sistemleri, radar sistemleri tedariki ve entegrasyonundan ASELSAN'ın sorumlu olduğu belirtildi.

ASELSAN'ın iş payının 21 milyon 826 bin 60 avro düzeyinde bulunduğu bildirilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2020 yılında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:48
  1. Aydın
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