ASELSAN'dan 175,6 milyon dolarlık sözleşme Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında "Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanımı" projesinin tedariki amacıyla 175,6 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.