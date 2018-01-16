Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aselsan'a rekor sipariş

Aselsan'a milli uzun menzilli savunma sistemi projesinde 2 milyar lirayı aşan pay düştü.

16 Ocak 2018 Salı 10:05
Aselsan'a rekor sipariş

Türkiye’nin gelecekte sahip olacağı milli uzun menzilli savunma sistemi projesi için imzalar atıldı.
 
Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE ile kurduğu iş ortaklığının 15 Ocak'ta Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
 
Sözleşme kapsamında Aselsan'ın toplam payı cari kurlardan 2,2 milyar liraya ulaşıyor. Şirketin payı 869 milyon lira ve 279,2 milyon euro tutarında.
 
Aselsan, teslimatlarını 2021 yılında gerçekleştirecek.
 
Şirket, 2017'de yaklaşık 6,5 milyar liralık sipariş almıştı. 
 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 10:05
  1. Şirketler Haberleri
  2. Şirketler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hiç gitmediği İstanbul'da plakasına 48 kez ceza kesildi
    1. Hiç gitmediği İstanbul'da plakasına 48..
    2. Bir çılgın proje daha! 10 milyar..
    3. Tolga'dan Terim ve Tudor kıyaslaması!
    4. Volkan Demirel patladı! "Trabzon'u..
    5. Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı..
    6. 'Ruhunu köpeklere satmış' sözünün..
    7. e-Devlet'te hedef 40 milyon kullanıcı
    8. 25 yıllık veznecinin akıl almaz hatası!
    9. Terör örgütü TSK'ya direnecekmiş.....
    10. İstanbul'a kar neden yağmadı? İşte..
    11. Diyarbakır'daki çatışmanın görüntüleri..
    12. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    13. Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!
    14. Detaylar ortaya çıktı, 149 hedefe..
    15. Loic Remy'den Galatasaray açıklaması!
    16. MHP liderinden CHP'ye: Sonunuz yakındır
    17. Yerli piyade tüfeği için seri üretime..
    18. O partinin yeni umudu Nevşin Mengü
    19. PKK'nın sözde komutanı kaçarken..
    20. Karaman’da polis, silahlı gaspçıları..
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...