ASELSAN üretti! Hayat kurtaran yerli sistem

​Lazer İkaz Alıcı Sistemi (LİAS), takıldığı hava platformlarına yönlendirilmiş olan lazer tehditlerini kısa tepki süresi içinde ve yüksek hassasiyetle algılayıp tespit ve teşhis etme, karşı tedbir sistemlerini harekete geçirme kabiliyetlerini kazandıran bir sistemdir.



Sistem çalıştığı farklı optik bantlarda yer alan Lazer Mesafe Ölçer (LRF), Lazer Hedef İşaretleyici (LD) ve Laser Beam Rider (LBR) tehditlerine karşı algılama yapma kabiliyetine sahiptir.

LİAS 1 adet İşlemci Birimi ve platform üzerine yerleştirilen ve her biri 90º yatay eksen görüş açısı, ±40º düşey eksen görüş açısına sahip en az 4 adet Sensör Birimleri’nden oluşur. Platform boyutuna bağlı olarak Sensör Birimi sayısı 8 adede kadar artırılabilir.



Sensör Birimi farklı optik bantlarda algılama yapmaya yönelik olarak içerisinde dedektör ve dedektör arkası elektroniğini barındıran birimdir. Sensör Birimi lazer tehditlerinden gelen sinyalleri algılayarak, bu sinyallere ait parametreleri İşlemci Birimi’ne aktarır.



İşlemci Birimi Sensör Birimleri’nden gelen tehditlere ait bilgileri değerlendirip, tehdidin tespitini, sınıflandırmasını, kimliklendirmesini gerçekleştirerek Elektronik Harp Ana Bilgisayarı’na aktaran birimdir. Ayrıca İşlemci Birimi, platform üzerinde mevcut Karşı Tedbir Sistemleri’ni harekete geçirme kabiliyetine sahiptir.