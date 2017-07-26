Aselsan, TAI ve Roketsan ilk 100’de

En büyük 100 savunma sanayii şirketinden 42’si Amerika’dan çıkarken, listede üç Türk şirketi de yer aldı. Geçtiğimiz yıla göre 12 basamak ilerleyerek 72. sıradan 60 sıraya ilerleyen TAI’yi, geçen yıl 58’inci sırada yer aldığı listede bir basamak yükselerek 57’nci olan Aselsan izledi. Listeye ilk defa giren Roketsan ise 98. oldu.