ASELSAN rekora koşuyor

ASELSAN, 2017 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. KAP'ta yer alan açıklamaya göre, Aselsan net kârını üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir buçuk kat artırarak 389.1 milyon liraya yükseltti. Şirketin satış gelirleri de temmuz-eylül döneminde neredeyse iki kat artarak 2.1 milyar lira oldu.

Dokuz aylık sonuçlara bakıldığında net kâr geçen yılın dokuz aylık dönemine göre yüzde 214 artarak 828.2 milyon liraya, satış gelirleri ise yüzde 167 artarak 3.4 milyar liraya çıktı. ASELSAN'ın 2025 yılına kadar olan dönemi kapsayan siparişlerinin tutarı bir önceki çeyrek sonuna kıyasla belirgin değişim kaydetmeyerek 6.4 milyar dolar oldu. Şirket ayrıca üçüncü çeyrek sonundan bu yana 214 milyon dolar tutarında sipariş aldığını bildirdi.

Toplam satışların yüzde 86'sını oluşturan yurtiçi satışlar yılın dokuz aylık dönemine bakıldığında yüzde 61 artarak 2.9 milyar lira, yurtdışı satışlar yüzde 54 artışla 0.5 milyar lira oldu. Şirketin faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı, faaliyet raporuna göre 30 Eylül itibarıyla yüzde 19 oldu ve yıl sonu için yüzde 18-20 olarak tutulan hedef ile uyumlu seyretti.

Reuters