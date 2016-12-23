ASELSAN ile HAVELSAN arasında sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi Sözleşmesi ile ilgili olarak 22.12.2016 tarihinde, toplam bedeli 80 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. İşbu sözleşme kapsamında ASELSAN iş payı 47 milyon dolar olup, teslimatlar 2021 yılına kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.



Savunma Sanayi Müsteşarlığı proje kapsamını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ihtiyacına binaen Türkiye'deki mevcut petrol ve doğalgaz boru hatları ile bu hatlar üzerinde bulunan tesislerin ve bu tesislerin idare edildiği birimlerin; terör, sabotaj, saldırı, hırsızlık ve izinsiz kazı gibi farklı tehditlerden korunmasına yönelik olarak teknolojiye dayalı bir entegre güvenlik sisteminin yurt içinde geliştirilmesi ve tedarik edilmesinin amaçlandığını açıkladı.



Petrol ve doğalgaz boru hatları ile bunlarla ilişkili tesislerin güvenliğinin sağlanması doğrultusunda entegre güvenlik sisteminin yurt içinde geliştirilmesi ve tedarik edilmesi hedeflendiği de belirtildi.







