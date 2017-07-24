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Aselsan dünyaya açıldı! O ülkeye dev yatırım...

Aselsan, Malezya`da "Aselsan Malaysia Sdn Bhd" unvanlı şirket kurduğunu duyurdu.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:55
Aselsan dünyaya açıldı! O ülkeye dev yatırım...

Aselsan uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili faaliyet göstermesi amacıyla "Aselsan Malaysia Sdn Bhd" unvanlı şirket kuruldu.

Aselsan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında uzaktan komutalı silah sistemleriyle ilgili faaliyet gösterme amacıyla yüzde 100'ü Aselsan'a ait olmak üzere "Aselsan Malaysia Sdn Bhd" unvanlı şirket kurulduğunu duyurdu.

Açıklamada şirketin sermayesinin 100 Malezya ringiti (MYR) olduğu ve kuruluşun 19 Temmuz tarihinde tescil edildiği bildirildi.

ASELSAN'ın Uzaktan komutalı silah sistemleri alanındaki ürünleri arasında uzaktan kumandalı makineli tüfek ve bomba atar sistemler yer alıyor.

ASELSAN, küçük ve orta kalibreli silahların kullanım etkinliğini attıran 12,7 mm STAMP, 25mm STOP, 30mm MUHAFIZ ve 12,7 mm SARP uzaktan komutalı stabilize silah sistemlerini de geliştirip bu ürün ailesine dahil etmişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:55
  1. ASELSAN
  2. Aselsan Malaysia Sdn Bhd
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