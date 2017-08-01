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ASELSAN aldığı milyon dolarlık siparişi açıkladı

ASELSAN, bir yurt dışı müşterisinden 48,7 milyon dolar değerimde ilave haberleşme teçhizatı siparişi aldığını açıkladı.

01 Ağustos 2017 Salı 10:17
ASELSAN aldığı milyon dolarlık siparişi açıkladı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket ile bir yurt dışı müşteri arasında haberleşme teçhizatı alımı ile ilgili olarak 25 Aralık 2015 tarihinde imzalanan sözleşmede yapılan değişiklikle kendilerine 48 milyon 722 bin dolar tutarında ilave haberleşme teçhizatı siparişi verildiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2018-2020 yıllarında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:17
  1. Kamuyu Aydınlatma Platformu
  2. ASELSAN
    Bugünkü Akit

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