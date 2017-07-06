ASELSAN 4 bankayı geçti

Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, yılın ilk yarısında 163 milyar lira artarak 780 milyar liraya dayandı. Yatırımcısına yüzde 72 kazanç sağlayan Aselsan, 4 bankayı geçerek piyasa değerinde 21,9 milyar liraya ulaşarak değer artışı şampiyonu oldu.

Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, yılın ilk yarısında 163 milyar lira artarak 780 milyar liraya dayandı.



Değer artışında Aselsan 4 bankayı geride bıraktı. Yılın ilk yarısında listedeki tüm şirketler piyasadeğerini arttırırken, 6 aylık süre zarfında yatırımcısına yüzde 72 kazanç sağlayan Aselsan, yüzdesel olarak en büyük artışı kaydeden şirket oldu.



Aselsan, ilk yarıda toplam piyasa değeri 9,2 milyar lira artarak 21,9 milyar liraya yükseldi. Böylece şirket geçen yıla göre listede yerini 5 basamak yukarı çıkararak 16'ncı sıradan 11'inci sıraya geldi. Listede zirveyi Garanti Bankası aldı. Garanti Bankası’nın değeri, yılın ilk yarısında 9,5 milyar lira artarak 41,5 milyar liraya yükseldi.



Garanti Bankası'nı bankacılık sektöründe Akbank ve İş Bankası izledi. Borsadaki en büyük 20 şirketin toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 80,5 milyar lira arttı. Yılbaşından bu yana en değerli 10 şirket, sıralamadaki değişikliğe karşın listede kalmayı başardı.