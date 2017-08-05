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ASEAN ülkelerinden Kuzey Kore'ye uyarı

ASEAN zirvesinde üye ülke dışişleri bakanları, Kuzey Kore'yi BMGK kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:52
ASEAN ülkelerinden Kuzey Kore'ye uyarı

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde üye ülke dışişleri bakanları, Kuzey Kore'yi kıtalar arası balistik füze denemeleri dolayısıyla uyaran ortak bildiri yayınladı.

Bildiride, Pyongyang yönetiminin geçen ay yaptığı iki kıtalar arası balistik füze denemesi sonrası Kore Yarımadası'ndaki artan gerilimden endişe duyulduğu belirtilerek, gerilimin bölgede ve dünyada barış ve istikrarı tehdit ettiği kaydedildi.

Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan bildiride, ASEAN ülkelerinin Kore Yarımadası'nda barışın tesisi için yapıcı rol oynamaya devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan dışişleri bakanlarının, Kuzey Kore'nin 27 üyeli ASEAN Bölgesel Güvenlik Forumu'ndan çıkarılmasına yönelik öneri konusunda uzlaşmaya varamadığı bildirildi.

Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano, ABD tarafından yapılan teklifin 10 ülke dışişleri bakanlarınca tartıştığını ve forumdan dışlama seçeneği yerine Kuzey Kore'ye güçlü ültimatom verilmesinin gündeme geldiğini aktardı.

Bu kapsamda Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'nun forumun pazartesi günü yapılacak yılık toplantısına katılacağı açıklandı.

Forumda ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların arttırılmasını gündeme getireceği tahmin ediliyor.

Türkiye'yi ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

En son 28 Temmuz'da kıtalar arası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore, 2006 yılından bu yana uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Muhabir: Emre Aytekin

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:52
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Japonya
  4. Japon
  5. Mevlüt Çavuşoğlu
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