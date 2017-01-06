Aşçıların ev hanımlarının vazgecilmez mutfak ürünleri üreticisinden halka sunuluyor

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Soyyiğit bünyesinde hizmet veren Kent Boringer, özellikle ev hanımları, aşçılar ile birebir iletişim kurmak için online satış mağazasını açtı ve ürün alışverişinde ev hanımlarına büyük kolaylık sağladı. Online mağaza olabildiğince sade ve basit tutulmaya çalışıldı. Böylece hiç bilgisayar kullanmayanlar bile online mağazadan hiç yorulmadan sadece birkaç tık ile ev adresine Kent Boringer ürünlerini sipariş verebilecek. Kent Boringer online mağazasının asıl amacı aradaki aracı firmaları ortadan kaldırarak tüketiciyle doğrudan iletişim kurmaktadır. Böylece daha hızlı ve daha kaliteli hizmet olanağı ortaya çıkmaktadır. Sitede yüzlerce ürün arasında sınırsız ürün siparişinde bulunabilir ve bunların tamamını Türkiye’nin en büyük kargo şirketi güvencesiyle evinize kadar sipariş edebileceksiniz. Evde en çok yapılan pastacılık ürünlerini siteden uygun fiyatlara belirli bir fiyat ve üzeri alımınızda kargo ücreti ödemeden 1 gün içerisinde evinizde sahip olabiliyorsunuz. Sitede saat 15.00’a kadar yapacağınız alışverişler aynı gün içerisinde kargolanır ve bu kargo olabildiğince hızlı bir şekilde evinize kadar gelir. Sürekli genişleyen ürün portföyü ile artık ev hanımları evlerinde yapacakları yemek ve pastalar için ihtiyaç duydukları ürünlere anında ulaşabiliyor, bunları dışarı çıkmadan elinin altındaki akıllı cihazıyla çok hızlı bir şekilde sipariş verebiliyor. Böylece fiziksel anlamda sürekli olarak ev alışverişi yapma derdi ortadan kalkıyor ve yola verilen para cepte kalıyor. Evlerinin ekonomisini düşünen ev hanımlarının dertlerine derman olmaya çalışan Kent Boringer, ev hanımları ve aşçılar için özel online satış sitesi geliştirdi. Bu online satış sitesi sayesinde ev hanımları, aşçılar, az bilgisayar bilgisiyle bile tek başlarına istedikleri ürünleri kolayca sipariş edebilecekler, tabiki site sadece ev hanımları ve aşçılar için değil dileyen herkese hizmet vermek birebir iletişim halinde kalmak, öneri ve şikayetleri dinleyerek müşterilerine daha hızlı çözüm üretmeyi hedefleyen bir site açtı. İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’deki entegre tesisleri ile 120’den fazla ülkeye ihracat yapan Kent Boringer toz gıda, sıvı pastacılık ve sıvı yağ ve bir çok ürün grubu sektöründe ihracat yapmaktadır. Bu alanda dünya devlerinden olan Kent Boringer tüketicilerine doğrudan ulaşmak, ürünlerinin ulaşmadığı yerlere ürün tedarik edebilmek ve tüketicilerine büyük kolaylık sağlamak amacıyla online satış sitesini kurmuş bulunmaktadır. İstanbul’daki Esenyurt merkez ofisinde tüm operasyonel işlemler buradan gerçekleşmektedir. Ürünlerle ilgili veya online satış ile ilgili aklınıza takılan soruları ücretsiz tüketici hattını arayarak müşteri temsilcisiyle iletişim kurabilirsiniz. Sitede ürünlerinizi sipariş ettikten sonra sürekli olarak ürünüm nerde? Ürünüm geldi mi acaba? diye düşünmenize gerek kalmaz çünkü siparişiniz kargoya verildikten sonra müşteri panelinizden kargonuzu anlık olarak takip edebilirsiniz. Bu sayede kargonuzun ne zaman evde olacağını öngörebilir ve planlarınızı ona göre yapabilirsiniz. Toplamda 3 üretim tesisinde üretilen ürünler, Kent Boringer online mağazasıyla hızlı bir şekilde tüketicilere sunulmaktadır. Toplam fabrika kapalı alanın 120 dönümün üzerinde olduğu Kent Boringer üretim tesislerinde aynı zamanda Ev dışı ürünler de üretilmektedir. Sizlere etkin ve hızlı bir şekilde hizmet verilebilmesi amacıyla tüm bu üretim aşamalarında ve satışta 350’den fazla kişi özveriyle çalışmaktadır. https://www.kentboringer.com