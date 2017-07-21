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Aşçı adayları yetişmeye devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, çocukların ve gençlerin yemek yapması ile renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:47
Aşçı adayları yetişmeye devam ediyor

Yaz kursları kapsamında devam eden eğitimler, 6-16 yaş arası öğrencilerin katıldığı “Eğlenceli Mutfak” ve 13-17 yaş arası öğrencilerin katıldığı “Genç Mutfak” atölye çalışmaları ile gerçekleştiriliyor. Eğlenceli Mutfak eğitimlerine katılan minik öğrenciler pasta, kek ve kurabiye yapımını öğreniyor. Öğrenciler kek yapımına ise hamur yapmayı ve yoğurmayı öğrenerek başlıyor.

Devam eden eğitimler hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi Sorumlusu Aslı Atik, “Yaz kursları kapsamında 6-16 yaşları arasında çocuklarımıza kurslar veriyoruz. Pasta, kek yapmayı öğreniyorlar. Bu eğitimlerimiz ‘Eğlenceli Mutfak’ adı altında gerçekleşiyor. Bir de 13-17 yaş arasındaki gençlerimize yönelik olarak ‘Genç Mutfak’ adlı eğitimlerimiz var. Burada da hem aşçılık hem de pasta yapımını öğrencilerimize uygulamalı olarak öğretiyoruz. Çocuklarla kurabiyeden başlıyoruz. Kendileri yoğuruyorlar. Kendi başlarına artık kurabiye yapabiliyorlar. Hem ömürleri boyunca işlerine yarayacak pratik bilgiler öğreniyorlar hem de bunları yaparken çok eğleniyorlar” diye konuştu.

Eğlenceli Mutfak eğitimlerine katılan 11 yaşındaki Muhammed Mirza Balkın isimli öğrenci de “Kurabiye yapmayı öğreniyorum. Pasta da yapacağız. Çok eğlenceli. Bir kez kurabiye yaptım çok lezzetli oldu. Anneme ve babama ikram ettim, çok beğendiler” dedi.

Bir diğer öğrenci 10 yaşındaki Ezgi Akkuş da “Burada kurabiye yapmayı öğrendim. Hamur yoğurmayı ve pişirmeyi de öğrendim. Pasta yapmayı da öğrenmek istiyorum. Demem, babaannem, annem ve babam yaptıklarımdan yediler ve çok beğendiler. Kardeşim de çok beğendi ve bir daha yapmamı istedi” şeklinde konuştu.

Eğlenceli Mutfak ve Genç Mutfak eğitim çalışmaları, toplamda 55 öğrencinin katılımı ile yaz dönemi boyunca devam edecek.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:47
  1. Akkuş
  2. Tepebaşı
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