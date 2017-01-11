Asayiş uygulamasında 18 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında toplam 16 bin 263 kişinin sorgulaması yapıldı.

Asayiş uygulamasında 18 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi
Eklenme: 11 Ocak 2017, 17:10
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen adli ve önleyici faaliyetler kapsamında son 1 hafta içerisinde 18 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilirken toplam 16 bin 263 kişinin GBT sorgulamaları yapıldı. Sorgulama neticesinde 35 aranan şahıs yakalanırken trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda da 3 bin 153 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 105 araç sürücüsüne ceza kesilirken 49 araç ise trafikten men edildi. Trafik uygulamasında ayrıca 33 okul servisi ile 7 işçi servisi de kontrol edildi.

 
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