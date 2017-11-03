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Asansörün halatı koptu, 8. kattan zemine çakıldı

Ankara'da bir apartmanda asansöre bakım yapan işçi, halatın kopması sonucu 8. kattan zemine düşerek ağır yaralandı.

03 Kasım 2017 Cuma 16:40
Asansörün halatı koptu, 8. kattan zemine çakıldı

Ankara'da bir işçi, bakım yaptığı sırada halatın kopması sonucu asansör kabiniyle zemine düşerek ağır yaralandı.

İşçi Hidayet Ç, Etimesgut Şehit Osman Avcı Mahallesi 47. Cadde'deki bir apartmanda asansöre bakım yaparken, kabinin bağlı olduğu halatın kopması sonucu 8. kattan düştü.

Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye çalışanları tarafından ağır yaralı halde çıkarılan Hidayet Ç, ilk müdahalenin ardından Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:40
  1. ankara
  2. asansör kazası

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