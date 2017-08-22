Korkunç olay! Hastanede asansöre sıkışan kadın ortadan ikiye ayrıldı!

Valme Hastanesi'nde doğum yapan kadının sedyede iken yaşadığı tahmin edilen bu vahim kazanın, 2. kattan 3. kata çıkmaya çalışırken gerçekleştiği ifade edildi.

ASANSÖR ARIZALI MIYDI?

Nunez'in eşinin erkek kardeşi, David Gaspar, olayın gerçekten akılalmaz olduğunu ifade ederek "Hala inanamıyoruz, böyle bir şey nasıl gerçekleşebilir? Bu cezasız kalmamalı" diye konuştu.



Akrabaların açıklamalarına göre, asansörün kapısı hastanede gerçekleşen onarım ve değişim işlemleri sırasında arızalanmıştı.

BİRDENBİRE HAREKET ETTİ

Metro'da yer alan habere göre, asansör hareket etmeden evvel asansör kapısının 2 kez açılıp kapandığını belirten şahitler, kapının daha sonra açıldığını ancak sedyeyle beraber kadını içeri sokmaya çalışırken birdenbire asansörün aşağıya doğru hareket ettiğini ve çekmeye fırsatlarının kalmadığını ifade etti.

İtfaiyecilerin 2 saat boyunca kadının bedeninin parçalarını toplamaya çalıştığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Marina Alvarez, kazaya ilişkin 'hızlı, beklenmedik ve çok trajik' ifadelerini kullandı. Alverez, asansörün en son 12 Ağustos'ta kontrol edildiğini ifade etti.

Bebeğin de kadınla beraber olduğu ancak mucizevi bir şekilde kazadan olumsuz etkilenmediği öğrenildi.