Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Asansörde sıkışan kadının feci ölümü... Ortadan ikiye bölündü

İspanya'da Valme Hastanesi'nin asansöründe kapıya sıkışan kadın, ortadan ikiye ayrılarak hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:11
Asansörde sıkışan kadının feci ölümü... Ortadan ikiye bölündü

Böyle kaza görülmedi. İspanya'nın güneyindeki Sevilla kentinde bulunan Valme Hastanesi'nde talihsiz bir kaza ve ölüm yaşandı.

HASTA SEDYENİN ÜZERİNDEYDİ

Rocio Cortes Nunez adlı 3 çocuk annesi kadın, sezaryan doğum yaptıktan sonra sedye ile 2. kattan 3. kata çıkarılmak üzere asansöre bindirildi. Ancak asansör henüz sedyenin yarısı kabinin içerisine girmişken aşağı inmeye başlayınca, genç kadın sıkışarak ortadan ikiye ayrıldı. 

PARÇALANMIŞ BEDENİ İKİ SAAT ARADILAR

Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 26 yaşındaki genç kadının parçalanmış bedenine ulaşmak için 2 saat çalışma yaptıkları öğrenildi. 

"CEZASIZ KALMAMALI"

Nunez'in kocası, "Bu durum geçiştirilemez. Bugün eşimin başına gelen yarın başkasının başına da gelebilir. Bu olay cezasız kalmamalı" dedi. 

Asansör hareket etmeden önce kapısının 2 kez açılıp kapandığını belirten görgü tanıkları, sedyeyle beraber kadını içeri sokmaya çalışırken birdenbire asansörün aşağıya doğru hareket ettiğini ve görevlilerin çekmeye fırsatlarının kalmadığını söyledi.

(Haber 10)

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:11
  1. Asansörde sıkışan kadın
  2. asansör kazası
  3. asansör kaza
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    1. Öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    2. ABD vurmaya başladı!
    3. Fındık fiyatına kızdı, fidanlarını kesti
    4. Serbest piyasada altın fiyatları
    5. Ordu’da istiridye mantarı..
    6. Diyadin’de yetiştirme programı
    7. Fenerbahçe’nin ’Elmas’ına milli davet
    8. Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 13..
    9. Manavgat’a tatile gelen Alman turist..
    10. Bodrum çöplüğü alev alev yanıyor
    11. Kurban Bayramı öncesi polislerden..
    12. Milyonlarca hacı adayına yağmur ve..
    13. Öz vatanlarına kavuşuyorlar
    14. MHP Darende ilçe teşkilatında kongre..
    15. Kosova’nın ilk başbakanı Bajram..
    16. Türkiye’de ve Malatya’da Su Yönetimi..
    17. Suriyeli ailenin bulunduğu araç kaza..
    18. Zabıta ekipleri denetimlerini..
    19. Kayıtlı istihdam teşvikleri ile ilgili..
    20. Bursa’dan Bilecik’e 82 kilometre pedal..
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!