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Asansörde mahsur kalan kızları itfaiye kurtardı

2 kardeş yarım saat süren çalışmalar sonucu itfaiyenin ve asansör firmasının personelleri tarafından kurtarıldı

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:28
Asansörde mahsur kalan kızları itfaiye kurtardı

Bursa'da elektrik kesintisi sebebi ile 23 katlı apartmanın 12'nci katında asansörde mahsur kalan genç kızlar, dakikalarca korku dolu anlar yaşadı. Genç kızlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre 23 katlı apartmanın 14. katındaki evlerine çıkmak isteyen Melek ve Hacer Macit isimli 2 genç kız asansöre bindi. Asansör yukarı doğru hareket ettiği esnada binada elektrik kesintisi oldu. Asansörde mahsur kalan kızlar bir müddet elektriğin gelmesini bekledi. Elektrik gelmeyince genç kızlar 155 hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Polis ekipleri durumu itfaiyeye bildirdi.

YARIM SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİLER

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce kızların hangi asansörde ve kaçıncı katta mahsur kaldığını tespit etti. İtfaiye ekibi 12'nci katta mahsur kaldıkları tespit edilen Macit kardeşlere ulaşmak için kan ter içinde merdivenleri çıktı. Kızlara ulaşan itfaiye erleri genç kızların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendikten sonra, Hacer ve Melek Macit'i asansörden çıkarmak için kapıları açmaya başladı. 2 kardeş itfaiyenin ve asansör firmasının personelleri tarafından kurtarıldı.

Yaklaşık yarım saat sonra kurtarılan genç kızlar korku dolu anlar yaşadıklarını, asansör yeniden çalışmaya başlamayınca polisi arayarak yardım istediklerini belirtti.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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