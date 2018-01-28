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Aşağıya baktıklarında öyle bir şeyle karşılaştılar ki!

Erzincan'da, 5 metrelik köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

28 Ocak 2018 Pazar 01:22
Aşağıya baktıklarında öyle bir şeyle karşılaştılar ki!

AA-Kentin Çağlayan beldesi yönüne giden Binali Özdemir'in (38) kullandığı 61 PA 575 plakalı otomobil, Erzincan - Çağlayan karayolundaki Karasu Nehri Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı. Bariyerleri parçalayarak 5 metre yüksekliğindeki köprüden düşen araç Karasu Nehri kenarındaki çamur alana düştü.

Yaralanan Özdemir, sağlık ekiplerince araçtan çıkartılarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 01:22
  1. Erzincan
  2. otomobil
  3. Karasu Nehri Köprüsü
  4. Bariyer
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