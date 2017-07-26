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Aşağıçobanisa Halı sahası kullanıma hazır

Aşağıçobanisa Mahallesinde atıl durumda bulunan halı saha, yapılan tadilat çalışmasının ardından yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:29
Aşağıçobanisa Halı sahası kullanıma hazır

Bakımsız durumdaki halı sahayı tamamen elden geçirdiklerini ifade Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Atıl durumda bulunan halı sahayı yeniden düzenleyerek gençlerimize kazandırmış olduk” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin, Aşağıçobanisa Mahallesinde atıl durumda bulunan halı saha tesisinde başlattığı tadilat çalışması tamamlandı. Tamamıyla elden geçirilerek yenilenen halı saha yeniden halkın kullanımına sunuldu. Yeni projelerin yanı sıra eski tesisleri de halkın kullanımına kazandırdıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak yapmış olduğumuz yeni projelerin yanı sıra eski ve kullanılamaz durumda ki tesisleri elden geçirerek yeniliyor ve halkımızın hizmetine yeniden sunuyoruz. Bu bağlamda Aşağıçobanisa Mahallemizde atıl durumda bulunana halı sahada bir düzenleme çalışması başlattık. Yaptığımız çalışma ile halı sahanın zemininde bir iyileştirme çalışması gerçekleştirdik. Zemin çalışmasının tamamlanmasının hemen ardından sahanın zeminine sentetik çim döşemesini gerçekleştirdik. Halı sahanın çevre tel örgüleri ve aydınlatma sistemlerini de yenileyerek daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladık. Atıl durumda bulunana halı sahayı yeniden mahallemizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yenilenen halı sahamız Şehzadelerimize hayırlı olsun” dedi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:29
  1. Şehzadeler Belediyesi
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