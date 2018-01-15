Arvento’nun gözü dünya liderliğinde

Türkiye araç takip sektörüne dair açıklanan rakamlara göre, 2017 yılında 1 milyondan fazla araçta, araç takip sistemlerinin kullanıldığı belirtiliyor. Arvento Araç Takipleri Sistemi CEO’su Özer Hıncal, “Türkiye’de 2017 yılı ekim ayı verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyonun üzerinde. Bu pastanın içerisinde sadece ticari araç sayısının 9 milyonu aştığı düşünülürse araç takip pazarının ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.