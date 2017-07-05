Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa karayolunun Liman Köyü Tüneli mevkiinde Selahattin Tatar (41) yönetimindeki 08 EC 541 plakalı otomobil su birikintisine girince kontrolden çıktı. Araç bariyerlere çarparak yuvarlandı.

Kazada, ağır yaralanan sürücünün kardeşi Fikret Tatar (45) kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesinde kurtarılamazken,8 yaşındaki oğlu Çağdaş Tatar ve sürücü Selahattin Tatar yaralandı. Yaralılar Hopa Devlet Hastanesi ve Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.