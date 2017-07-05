Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:51
Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa karayolunun Liman Köyü Tüneli mevkiinde Selahattin Tatar (41) yönetimindeki 08 EC 541 plakalı otomobil su birikintisine girince kontrolden çıktı. Araç bariyerlere çarparak yuvarlandı.

Kazada, ağır yaralanan sürücünün kardeşi Fikret Tatar (45) kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesinde kurtarılamazken,8 yaşındaki oğlu Çağdaş Tatar ve sürücü Selahattin Tatar yaralandı. Yaralılar Hopa Devlet Hastanesi ve Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:51
  1. Rize
  2. Artvin
  3. Tata
  4. Tatar
  5. Tat
  6. Kemalpaşa
  7. Hopa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lacazette rekor bonservis bedeliyle Arsenal'de
    1. Lacazette rekor bonservis bedeliyle..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson..
    3. KOSGEB'den vatandaşlara..
    4. İsrail'den Kudüs'te 800 yeni konuta onay
    5. Er Meydanı modernizasyonu gelecek yıla..
    6. Afrin'e operasyon yapılacak mı?..
    7. Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını..
    8. Şenol Güneş ve ekibi, sağlık..
    9. Denizdeki havalimanını 1,5 milyon..
    10. AK Parti ile MHP TBMM İçtüzük..
    11. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı..
    12. Pakistan kısa menzilli füze denedi
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş..
    14. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    15. Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı..
    16. Kameni, Fenerbahçe ile ilk..
    17. Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklara..
    18. Sözcü İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa..
    19. Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Merkel'in ellerindeki şoke eden ayrıntı
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...