Artvin'de silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Çarşı Mahallesi'ndeki eğlence mekanında dün gece Y.E. ile çalışan Alper Doğan Demirci (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E, silahla Demirci'ye ateş etti.

Olayda, Demirci'nin yanı sıra müşterilerden H.Ç. (53) ve M.Y. (31), yaralandı.

Ağır yaralanan mekanın sahibinin akrabası da olan Demirci, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Olayın ardından kaçan Y.E, güvenlik güçlerince şehir merkezinde gözaltına alındı.