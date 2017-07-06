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Artvin’de Danıştay’ın Cerattepe kararına zincirli protesto

Artvin’de 6 kişi kendisini Kafkasör yaylası Cerattepe Mevkii’nde çıkartılması planlanan madenin işletmecisi özel şirketin kapısına zincirledi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:36
Artvin’de Danıştay’ın Cerattepe kararına zincirli protesto

Protestocu 5 kişi maden şirketinin bulunduğu il merkezindeki iş hanına gelerek, Rize İdari Mahkemesi’nden çıkan ‘ÇED olumlu raporunu’ Danıştay’ın onamasını protesto etmek için, önce kendilerini kapıya zincirle bağladılar. Daha sonra grup pankart açarak sloganlar atmaya başladı. Etraftan toplanan vatandaşlar sloganlara eşlik ederek alkış tuttu.

Eylem esnasında protestocu grup adına konuşan Dursun Ali Koyuncu“Yaklaşık 2 yıl önce Cerattepe için açtığımıziptal davası bugün sonuçlandı. Danıştay bugün Cerattepe’nin katliamı için onay vermiştir.Danıştay Artvin halkın taleplerine rağmen bu madene onay vermiştir” ifadelerini kullandı.

Olay yerine gelen Artvin Emniyet Müdürlüğü mensubu polisler önce eylemi izleyen vatandaşları dağıtmaya çalıştı. Daha sonra pankartı toplayan polis eylemcilere müdahale etti. Daha sonra zinciri çözmeye çalışan polis zinciri çözemeyin vücuduna sarılı olan zinciri boyunlarından çıkartarak eylemcileri göz altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:36
  1. ÇED
  2. Rize
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Artvin
  5. Danıştay
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