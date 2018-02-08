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Artvin’de arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü!

Elektrik arızasını gidermek için yola çıkan Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekiplerinin içerisinde bulunduğu kamyonetin üzerine çığ düştü. Şans eseri 3 kişilik ekibin yara almadığı olayda, kamyonette hasar meydana geldi.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:35
Artvin’de arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü!

Merkeze bağlı Alabalık köyü Kermik Mahallesi’nde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekipleri, dün saat 17:00 sıralarında bölgeye hareket etti. Ekipler, mahalle yakınlarına geldiklerinde yamaçtan kar kütleleri koptu.

Ekibin içerisinde bulunduğu kamyonet, hızla aşağıya inen kar kütlesinin altında kaldı. Sürücü Murat Gündoğdu ile yanındaki Volkan Demirci ve Ensar Akbulut, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

3 kişi ekip, olay sonrası kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç da bulunduğu yerden kaldırıldı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:35
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